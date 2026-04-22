بالصورة... سياسيّ يُثير الجدل بسبب شاربه

تصدر السياسي أورهان أفجي، عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي على المستوى الدولي، بسبب شاربه الاستثنائي الذي وصفه المتابعون بالأكثر كثافة وفخامة في عالم السياسة المعاصر.



ويتميّز شارب أفجي بحجمه الضخم الذي يغطي الجزء السفلي من وجهه بالكامل، لدرجة أنه يحجب فمه تماماً عن الأنظار؛ ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والمقارنات الطريفة عبر الإنترنت.





وأطلق عليه رواد لقب "زعيم الأشرار في الألعاب"، في إشارة إلى هيئته المهيبة التي تشبه شخصيات المواجهة النهائية في ألعاب الفيديو. (ارم نيوز)

