تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
حرب إيران تطالُ "صواريخ أميركا الرئيسية".. تقرير يكشف
Lebanon 24
22-04-2026
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقديرات حديثة أن الجيش الأميركي استنزف جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ الرئيسية خلال الحرب مع
إيران
، ما يخلق "مخاطر قصيرة المدى"، تتمثل في احتمال نقص الذخائر في أي صراع مستقبلي خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لخبراء ومصادر مطلعة على تقييمات داخل
وزارة الدفاع
.
وبحسب ما ذكرت شبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، أظهر تحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن القوات الأميركية أنفقت خلال 7 أسابيع من القتال نحو 45% من مخزونها من صواريخ الضربات الدقيقة، ونصف مخزونها من صواريخ "ثاد" المضادة للصواريخ الباليستية، إضافة إلى ما يقارب 50% من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.
وأشار التحليل إلى أن هذه الأرقام تتوافق إلى حد كبير مع بيانات سرية للبنتاغون، فيما يتوقع أن يستغرق تعويض هذه الترسانة بين 3 و5 سنوات، رغم توقيع عقود لزيادة الإنتاج في وقت سابق من العام.
وأوضح التقرير أنه على المدى القصير، لا يزال الجيش الأميركي يمتلك ما يكفي من الذخائر لمواصلة العمليات ضد إيران، حال انهيار وقف إطلاق النار الهش، إلا أن المخزون الحالي لم يعد كافياً لمواجهة قوة منافسة بحجم
الصين
، ما يعزز المخاوف من فجوة استراتيجية قد تمتد لسنوات.
كذلك، أظهرت البيانات أن
الولايات المتحدة
استهلكت نحو 30% من صواريخ "توماهوك"، وأكثر من 20% من صواريخ "جوينت ستاند أوف" بعيدة المدى، إضافة إلى حوالي 20% من صواريخ "SM-3" و"SM-6"، مع توقعات بأن يستغرق تعويضها ما بين 4 إلى 5 سنوات.
وقال الخبير العسكري مارك كانسيان إن "الإنفاق المرتفع للذخائر خلق نافذة من الهشاشة المتزايدة في غرب المحيط الهادئ"، مشيراً إلى أن إعادة بناء المخزون قد تستغرق من عام إلى 4 أعوام، تليها سنوات إضافية لتعزيزه إلى المستويات المطلوبة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، أن "الجيش يمتلك كل ما يحتاجه، لتنفيذ العمليات في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس"، في إشارة إلى موقف الإدارة الأمريكية بقيادة
دونالد ترامب
.
ويأتي ذلك في وقت تتناقض فيه هذه التقديرات، مع تصريحات سابقة للرئيس
ترامب
أكد فيها أن بلاده لا تعاني نقصاً في الأسلحة، رغم طلبه تمويلاً إضافياً لتعزيز إنتاج الذخائر، في ظل تداعيات الحرب.
وكان قادة عسكريون أميركيون قد حذروا قبل اندلاع الحرب، من أن أي صراع طويل قد يؤثر على المخزونات، خاصة تلك المخصصة لدعم حلفاء
واشنطن
مثل
إسرائيل
وأوكرانيا، فيما أعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم من تداعيات استهلاك الذخائر على جاهزية الدفاع الأمريكي في
الشرق الأوسط
ومناطق أخرى.
Advertisement
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
وزارة الدفاع
أوكرانيا
ديمقراطي
إسرائيل
الرئيسي
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24