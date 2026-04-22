حرب إيران تطالُ "صواريخ أميركا الرئيسية".. تقرير يكشف

كشفت تقديرات حديثة أن الجيش الأميركي استنزف جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ الرئيسية خلال الحرب مع ، ما يخلق "مخاطر قصيرة المدى"، تتمثل في احتمال نقص الذخائر في أي صراع مستقبلي خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لخبراء ومصادر مطلعة على تقييمات داخل .





وبحسب ما ذكرت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية، أظهر تحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن القوات الأميركية أنفقت خلال 7 أسابيع من القتال نحو 45% من مخزونها من صواريخ الضربات الدقيقة، ونصف مخزونها من صواريخ "ثاد" المضادة للصواريخ الباليستية، إضافة إلى ما يقارب 50% من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.





وأشار التحليل إلى أن هذه الأرقام تتوافق إلى حد كبير مع بيانات سرية للبنتاغون، فيما يتوقع أن يستغرق تعويض هذه الترسانة بين 3 و5 سنوات، رغم توقيع عقود لزيادة الإنتاج في وقت سابق من العام.





وأوضح التقرير أنه على المدى القصير، لا يزال الجيش الأميركي يمتلك ما يكفي من الذخائر لمواصلة العمليات ضد إيران، حال انهيار وقف إطلاق النار الهش، إلا أن المخزون الحالي لم يعد كافياً لمواجهة قوة منافسة بحجم ، ما يعزز المخاوف من فجوة استراتيجية قد تمتد لسنوات.





كذلك، أظهرت البيانات أن استهلكت نحو 30% من صواريخ "توماهوك"، وأكثر من 20% من صواريخ "جوينت ستاند أوف" بعيدة المدى، إضافة إلى حوالي 20% من صواريخ "SM-3" و"SM-6"، مع توقعات بأن يستغرق تعويضها ما بين 4 إلى 5 سنوات.





وقال الخبير العسكري مارك كانسيان إن "الإنفاق المرتفع للذخائر خلق نافذة من الهشاشة المتزايدة في غرب المحيط الهادئ"، مشيراً إلى أن إعادة بناء المخزون قد تستغرق من عام إلى 4 أعوام، تليها سنوات إضافية لتعزيزه إلى المستويات المطلوبة.





في المقابل، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، أن "الجيش يمتلك كل ما يحتاجه، لتنفيذ العمليات في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس"، في إشارة إلى موقف الإدارة الأمريكية بقيادة .





ويأتي ذلك في وقت تتناقض فيه هذه التقديرات، مع تصريحات سابقة للرئيس أكد فيها أن بلاده لا تعاني نقصاً في الأسلحة، رغم طلبه تمويلاً إضافياً لتعزيز إنتاج الذخائر، في ظل تداعيات الحرب.





وكان قادة عسكريون أميركيون قد حذروا قبل اندلاع الحرب، من أن أي صراع طويل قد يؤثر على المخزونات، خاصة تلك المخصصة لدعم حلفاء مثل وأوكرانيا، فيما أعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم من تداعيات استهلاك الذخائر على جاهزية الدفاع الأمريكي في ومناطق أخرى.