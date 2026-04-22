تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"خراب هائل في إيران".. دراسة تكشف عدد المباني المدمرة

Lebanon 24
A-
A+
خراب هائل في إيران.. دراسة تكشف عدد المباني المدمرة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون ضمن مشروع "إيكولوجيا الصراع"، أن أكثر من 7645 مبنى في أنحاء إيران تعرض لأضرار أو للتدمير، بين نهاية شباط الماضي وبداية الهدنة في نيسان الجاري، من بينها منشآت تعليمية وصحية.
 
 
وقامت الوكالة بتحليل استخدام الأراضي داخل مجموعات الأضرار في طهران، ووجدت أن 2816 مبنى قد أصيب، حوالي 32% منها مرتبطة بالجيش، و25% بالصناعة، و21% للمدنيين، بينما 19% كانت تجارية و2% حكومية.


وفي طهران وحدها، أظهرت بيانات تحليلية أن نحو 2816 مبنى تضررت، توزعت بين منشآت عسكرية وصناعية وسكنية وتجارية، في ظل صعوبة تقييم الأضرار بدقة، بسبب القيود المفروضة على التصوير والوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة.


ووصف أكاديميون المدينة بأنها مساحة حضرية معقدة، تمتزج فيها الأحياء السكنية مع المنشآت الحكومية والعسكرية، ما يجعل الفصل بين الأهداف العسكرية والمدنية أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يفاقم آثار الضربات الجوية في بيئة مكتظة.


لكن تداعيات الحرب لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية، إذ أشارت التقديرات إلى أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة قد يصل إلى نحو 270 مليار دولار، أي ما يقارب حجم الاقتصاد الإيراني المتوقع لعام 2026، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.


أيضاً، تواجه إيران تحديات اقتصادية متفاقمة، في ظل عقوبات أمريكية مشددة وأزمة تضخم قد تتجاوز 70%، إضافة إلى تراجع النشاط التجاري وإغلاق أو تقليص عمل العديد من الشركات الخاصة.


وقال هادي كحالزاده، وهو زميل غير مقيم في معهد كوينسي وزميل باحث في مركز التنمية العالمية والاستدامة في جامعة برانديز، إنه يتوقع أن تؤدي ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى دفع ملايين الإيرانيين إلى الفقر.


وأكدت تقارير محلية أن أكثر من 39 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كبير، بينما تتوقع تقديرات اقتصادية ارتفاع معدلات البطالة والفقر، نتيجة تراجع الإنتاج وتضرر قطاعات رئيسية مثل البتروكيماويات والصناعة الثقيلة.
 
وفي ظل استمرار التوتر السياسي والأمني، تبقى مسألة إعادة بناء المدن والبنية الاقتصادية معقدة بالنسبة للسلطات الإيرانية.


وحذر خبراء من أن حجم الدمار الحالي، قد يعيد تشكيل أولويات الدولة الإيرانية بين إعادة الإعمار أو تعزيز السلطة المركزية، ما يجعل مرحلة ما بعد الحرب مفتوحة على سيناريوهات سياسية واقتصادية غير مستقرة. (24)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: الصيادون القدامى في أوروبا امتلكوا مهارات طهي "مذهلة"
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

إعادة الإعمار

النقد الدولي

الإيرانية

الإيراني

أمريكي

البشري

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:08 | 2026-04-22
Lebanon24
09:06 | 2026-04-22
Lebanon24
08:52 | 2026-04-22
Lebanon24
08:34 | 2026-04-22
Lebanon24
08:20 | 2026-04-22
Lebanon24
08:10 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24