في دولة عربية.. أميركا تنشر تكولوجية أوكرانية "مضادة للمسيرات"

قالت خمسة مصادر مطلعة إن الجيش الأميركي أدخل تكنولوجيا أوكرانية ‌مضادة للطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية في قاعدة جوية أمريكية رئيسية في ، في مسعاه لوقف الهجمات التي دمرت طائرات ⁠وأبنية وأسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل.





ولم يعلن من قبل عن نشر منصة قيادة وتحكم أوكرانية تسمى (سكاي ماب) في ، مما يدلّ على مدى تقدم الجيش الأوكراني في مجال تكنولوجيا الطائرات ‌المسيرة ⁠والمضادة للطائرات المسيرة.





ووصل مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب المقاتلين الأمريكيين على استخدام منصة (سكاي ⁠ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لرصد تهديدات الطائرات المسيرة ⁠ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات ⁠مسيرة اعتراضية.

