ترامب يُريد الخروج من الحرب... ولا أحد يستطيع الوصول إلى خامنئي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن " تشهد انقساماً تاماً بين المفاوضين والجيش، ولا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد مجتبى ".

وتابع المسؤول قائلاً: "الرئيس الأميركي مستعد لمنح إيران 5 أيام للتخلص من الانقسامات".

وأضاف المسؤول أن "أمين عام الحالي ذو القدر ليس فعالا مقارنة بعلي لاريجاني الذي امتلك ثقلا سياسيا".

واعتبر المسؤول أن "ذو القدر لا يمتلك قدرة لاريجاني في التنسيق بين الحرس والقيادة السياسية".

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن " يعتقد أنه حقق كل ما في وسعه عسكريا ويريد الخروج من الحرب التي تتراجع شعبيتها، ولن يستأنف الحرب حتى يستنفد كل الخيارات الأخرى".

وأضافت المصادر: "الأميركيون والباكستانيون بانتظار أن يكسر المرشد صمته اليوم أو في اليومين المقبلين".