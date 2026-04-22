تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سجال روسي-أوكراني يتصاعد وسط تصعيد ميداني بالطائرات المسيّرة

Lebanon 24
22-04-2026 | 08:20
A-
A+

سجال روسي-أوكراني يتصاعد وسط تصعيد ميداني بالطائرات المسيّرة
سجال روسي-أوكراني يتصاعد وسط تصعيد ميداني بالطائرات المسيّرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هاجمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمة إياه بـ"التصرف بمنطق العصابات"، وفقًا لـ"سبوتنيك". 

جاءت تصريحات زاخاروفا في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث قالت: "أعتقد أن زيلينسكي يتصرف وفقًا لمنطق الإرهاب المعتاد، منطق العصابات، منطق المجرم الحقيقي، وهو تحديدًا تلطيخ الجميع بالدماء، وتنظيم نوع من المسؤولية المتبادلة، ليظهر نفسه ليس كمنبوذ أو مجرد مسخ وحيد، بل ليُبين أنه ضمن مجموعة (المتحضرين)".

وأضافت: "في الواقع، هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم (متحضرين) قد فقدوا إنسانيتهم منذ زمن بعيد".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية سابقًا بأن الدول الأوروبية، وعلى خلفية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، قررت زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة لأوكرانيا لشن ضربات ضد روسيا.


وكان زيلينسكي اعتبر أن "تراجع مستوى العقوبات والضغط السياسي" من قبل الغرب على موسكو أدى إلى زيادة جزئية في الطموحات العسكرية الروسية، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لهذه الخطط.

وأكد زيلينسكي في اجتماع مع قادة عسكريين، الثلاثاء، أن القوات المسلحة تمتلك فهمًا واضحًا لنوايا الجيش الروسي وأولوياته التي حددتها القيادة السياسية في موسكو.

وأشار إلى أن كييف ستعتمد على مجموعة من الأدوات لمواجهة ذلك، من بينها تعزيز العقوبات، والتوسع في استخدام الطائرات المسيّرة على خطوط الجبهة، إلى جانب تكثيف العمليات العسكرية للوحدات الأوكرانية.
Advertisement
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

العقوبات

أوكرانيا

الأوروبي

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24