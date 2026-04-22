سجال روسي-أوكراني يتصاعد وسط تصعيد ميداني بالطائرات المسيّرة

هاجمت المتحدثة الرسمية باسم الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمة إياه بـ"التصرف بمنطق العصابات"، وفقًا لـ"سبوتنيك".



جاءت تصريحات زاخاروفا في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث قالت: "أعتقد أن زيلينسكي يتصرف وفقًا لمنطق الإرهاب المعتاد، منطق العصابات، منطق المجرم الحقيقي، وهو تحديدًا تلطيخ الجميع بالدماء، وتنظيم نوع من المسؤولية المتبادلة، ليظهر نفسه ليس كمنبوذ أو مجرد مسخ وحيد، بل ليُبين أنه ضمن مجموعة (المتحضرين)".



وأضافت: "في الواقع، هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم (متحضرين) قد فقدوا إنسانيتهم منذ زمن بعيد".



وأفادت سابقًا بأن الدول الأوروبية، وعلى خلفية خسائر القوات المسلحة ، قررت زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة لأوكرانيا لشن ضربات ضد .





وكان زيلينسكي اعتبر أن "تراجع مستوى والضغط السياسي" من قبل الغرب على أدى إلى زيادة جزئية في الطموحات العسكرية الروسية، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لهذه الخطط.



وأكد زيلينسكي في اجتماع مع قادة عسكريين، الثلاثاء، أن القوات المسلحة تمتلك فهمًا واضحًا لنوايا الجيش الروسي وأولوياته التي حددتها القيادة السياسية في موسكو.



وأشار إلى أن كييف ستعتمد على مجموعة من الأدوات لمواجهة ذلك، من بينها تعزيز العقوبات، والتوسع في استخدام الطائرات المسيّرة على خطوط ، إلى جانب تكثيف العمليات العسكرية للوحدات الأوكرانية.



