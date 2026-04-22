تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الهجرة في قلب المعركة الانتخابية.. تراجع الدعم يربك الجمهوريين

Lebanon 24
22-04-2026 | 09:08
A-
A+

الهجرة في قلب المعركة الانتخابية.. تراجع الدعم يربك الجمهوريين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن الحملة الصارمة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب لترحيل المهاجرين قد تلقي بظلالها على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في  تشرين الثاني.

وقال نحو 52% من  الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري لمدة ستة أيام وانتهى يوم الاثنين إنهم باتوا أقل رغبة في دعم مرشح يؤيد نهج ترامب في الترحيل، وهو ما يفوق بوضوح نسبة بلغت 42% قالوا إنهم أكثر ميلا لدعم مرشح يتبنى هذا النهج.


وقد يواجه الجمهوريون معركة شاقة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني، في وقت يتعرض فيه الحزب الجمهوري لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأيد المشرعون الجمهوريون بالإجماع تقريبا نهج ترامب المتشدد حيال الهجرة، في انعكاس لهيمنته المتزايدة على الحزب منذ فوزه في انتخابات 2024 التي خاضها متعهدا بالتضييق على المهاجرين غير الشرعيين.

وأظهرت استطلاعات رويترز/إبسوس التي أجريت في الأسابيع التي أعقبت تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني 2025 أن سياسته في ملف الهجرة حظيت في البداية بدعم شريحة واسعة نسبيا من الأمريكيين، إذ أيد 50 بالمئة منهم أداءه في هذه القضية.

ولكن بعد أكثر من عام من الإجراءات الصارمة، التي شملت نشر عملاء اتحاديين متخفيين في جميع أنحاء البلاد ومقتل أمريكيين اثنين في الحملة على المهاجرين، أبدى 40 بالمئة فقط من المشاركين في أحدث استطلاع رضاهم عن أداء ترامب في هذه القضية.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وجمع آراء 4557 من البالغين الأمريكيين من مختلف أنحاء البلاد، مع هامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.

وقال واحد فقط من كل أربعة مشاركين في الاستطلاع إن الجهود الحالية لاحتجاز المهاجرين أصبحت أقل صرامة مقارنة بالشهر الماضي، في حين رأى 70% أن اعتماد نهج أقل تشددا سيمثل تغييرا إيجابيا. 
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24