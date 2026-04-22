فيديو يهزّ دولة عربيّة... هكذا حاولوا إغتيال أحد الناشطين!

رصدت كاميرات المراقبة لحظة قيام مسلحين بمحاولة اغتيال الناشط ماجد، داخل محل "بقالة"، بعدما أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى إصابته في قدمه.



وأظهر مقطع مصور متداول ماجد وهو يتلقى الإسعافات الأولية داخل قسم الطوارئ في مستشفى "علي عبيس"، فيما أكدت مصادر طبية نقله لاحقا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى في مدينة الحلة، ، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة. (سكاي نيوز)

عملية اغتيال الدكتور ضرغام ماجد وسط مدينة الحلة من قبل #مليشيات تابعة الفصائل ،تتبع حركة مرور الدراجة النارية حيث رصدت دخولها إلى احدى مقرات قرب معمل نسيج الحلة

تحرك فوج مكافحة ارهاب للقبض على الجناة وهناك مشادات بين المليشيات وقادة الجهاز لمنعهم من الدخول pic.twitter.com/GILK6H6UlS — الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) April 21, 2026

ضرغام ماجد يتهم العصائب بمحاولة اغتياله: تلقيت رسائل تهديد قبل أسبوع



بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، قال الناشط ضرغام ماجد، اليوم الثلاثاء (21 نيسان 2026)، إنه تلقى تهديدات بالتصفية منذ نحو أسبوع، قبل أن يتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين على دراجات… pic.twitter.com/VHK5LJvsz0 — 964 (@964arabic) April 21, 2026