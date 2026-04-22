أفادت الخارجية الروسية بأن استدعاء لدى أليكسي بارامونوف إلى الخارجية لم يعد مجرد ازدواجية في المعايير، بل بات غيابا تاما للمعايير والضمير.

وقالت المتحدثة باسم في إفادة صحفية اليوم: "حين يهينون بلادنا على مستوى ممثلي الحكومة يرون في ذلك أمرا طبيعيا، أما حين يعبر صحفيون لا رجل دولة ولا عن مشاعرهم إزاء دعم إيطاليا للنظام الأوكراني، فيتخذ ذلك ذريعة لاستدعاء السفير، هذا غياب تام للمعايير، والأشد خطورة هو غياب للضمير".



وأكدت أن تدعو دائما إلى حوار قائم على الاحترام المتبادل. (روسيا اليوم)