عربي-دولي

تبليسي تدعو بروكسل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه جورجيا

22-04-2026 | 10:27
تبليسي تدعو بروكسل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه جورجيا
صرحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشورشفيلي بأن على بروكسل إعادة النظر في موقفها تجاه جورجيا.
 
وقالت بوتشورشفيلي للصحفيين: "أولاً وقبل كل شيء، لا تزال كايا كالاس تستخدم قضايا الاتحاد الأوروبي كأداة ضد جورجيا، وإذا كان هناك من يحتاج إلى التغيير، فهم بيروقراطية بروكسل. يجب عليهم تغيير موقفهم تجاه جورجيا. لم نرفض قط الحوار مع الاتحاد الأوروبي، حتى في القضايا المهمة التي يناقشونها بتركيز".
 
وأشارت أيضا إلى أن الحكومة الجورجية منتخبة من الشعب وتدافع عن مصالح البلاد. وأضافت: "ليس من الواضح ما الذي لا يعجب كايا كالاس. كما أنه ليس من الواضح لماذا يتعارض هذا المسار مع الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت كايا كالاس مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لديها "رغبة مشتركة" في فرض عقوبات ضد جورجيا، لكن أحد أعضائه يعرقل ذلك. (روسيا اليوم)
Advertisement
الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

كايا كالاس

الأوروبي

القضايا

أوروبي

بروكسل

