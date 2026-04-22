صرحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشورشفيلي بأن على إعادة النظر في موقفها تجاه .

وقالت بوتشورشفيلي للصحفيين: "أولاً وقبل كل شيء، لا تزال تستخدم قضايا كأداة ضد جورجيا، وإذا كان هناك من يحتاج إلى التغيير، فهم بيروقراطية بروكسل. يجب عليهم تغيير موقفهم تجاه جورجيا. لم نرفض قط الحوار مع الاتحاد ، حتى في المهمة التي يناقشونها بتركيز".

وأشارت أيضا إلى أن الحكومة الجورجية منتخبة من الشعب وتدافع عن مصالح البلاد. وأضافت: "ليس من الواضح ما الذي لا يعجب كالاس. كما أنه ليس من الواضح لماذا يتعارض هذا المسار مع الاتحاد الأوروبي".



وأعلنت كايا كالاس مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لديها "رغبة مشتركة" في فرض عقوبات ضد جورجيا، لكن أحد أعضائه يعرقل ذلك. (روسيا اليوم)