الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل مخزونات من وقود الطائرات لمواجهة أي نقص محتمل

قال مفوّض الطاقة في دان يونسن، في تصريح لوكالة " "، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يدرس إمكان إلزام الدول الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات، مع احتمال إعادة توزيعها وفقاً لحجم الحاجة والنقص في كل منطقة، في ظل تصاعد المخاوف من أزمة إمدادات ناجمة عن الحرب .





وفي السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة إجراءات، من بينها مراقبة إنتاج المصافي على مستوى الاتحاد، بهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى الحد ، لمواجهة تداعيات الحرب الأميركية– على وانعكاساتها على قطاع الطاقة.





وأضاف يونسن أن الذهاب إلى أبعد من ذلك عن طريق سن قواعد تطالب الدول بالاحتفاظ باحتياطيات من وقود الطائرات "هو بالتأكيد أمر سندرسه".





وأشار إلى أن من السابق لأوانه القول إن تقاسم وقود الطائرات ضروري.





وقال المسؤول في مقابلة: "سنكون قادرين، إذا لزم الأمر، على طرح أدوات لإعادة التوزيع وأشياء أخرى لا نقوم بها عادة في هذا القطاع.



عادة ما نترك السوق هي التي تقرر، لكننا قد نواجه أزمة يكون فيها أمن الإمدادات هو المشكلة الحقيقية، وليس فقط الأسعار"، وفق تعبيره.





ويطالب الاتحاد الأوروبي الدول بالاحتفاظ باحتياطي من ومنتجاته يكفي 90 يوماً لمواجهة النقص. ويمكن أن يتضمن هذا المخزون وقود طائرات، لكن لا يوجد حالياً ما يستدعي ذلك.

