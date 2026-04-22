الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل مخزونات من وقود الطائرات لمواجهة أي نقص محتمل

22-04-2026 | 12:28
الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل مخزونات من وقود الطائرات لمواجهة أي نقص محتمل
قال مفوّض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يونسن، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يدرس إمكان إلزام الدول الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات، مع احتمال إعادة توزيعها وفقاً لحجم الحاجة والنقص في كل منطقة، في ظل تصاعد المخاوف من أزمة إمدادات ناجمة عن الحرب الإيرانية.


وفي السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة إجراءات، من بينها مراقبة إنتاج المصافي على مستوى الاتحاد، بهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، لمواجهة تداعيات الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران وانعكاساتها على قطاع الطاقة.


وأضاف يونسن أن الذهاب إلى أبعد من ذلك عن طريق سن قواعد تطالب الدول بالاحتفاظ باحتياطيات من وقود الطائرات "هو بالتأكيد أمر سندرسه".


وأشار إلى أن من السابق لأوانه القول إن تقاسم وقود الطائرات ضروري.


وقال المسؤول الأوروبي في مقابلة: "سنكون قادرين، إذا لزم الأمر، على طرح أدوات لإعادة التوزيع وأشياء أخرى لا نقوم بها عادة في هذا القطاع.

عادة ما نترك السوق هي التي تقرر، لكننا قد نواجه أزمة يكون فيها أمن الإمدادات هو المشكلة الحقيقية، وليس فقط الأسعار"، وفق تعبيره.


ويطالب الاتحاد الأوروبي الدول بالاحتفاظ باحتياطي من النفط ومنتجاته يكفي 90 يوماً لمواجهة النقص. ويمكن أن يتضمن هذا المخزون وقود طائرات، لكن لا يوجد حالياً ما يستدعي ذلك.
Advertisement
