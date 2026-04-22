تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل مخزونات من وقود الطائرات لمواجهة أي نقص محتمل
Lebanon 24
22-04-2026
|
12:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مفوّض الطاقة في
الاتحاد الأوروبي
دان يونسن، في تصريح لوكالة "
رويترز
"، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يدرس إمكان إلزام الدول الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات، مع احتمال إعادة توزيعها وفقاً لحجم الحاجة والنقص في كل منطقة، في ظل تصاعد المخاوف من أزمة إمدادات ناجمة عن الحرب
الإيرانية
.
وفي السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة إجراءات، من بينها مراقبة إنتاج المصافي على مستوى الاتحاد، بهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى الحد
الأقصى
، لمواجهة تداعيات الحرب الأميركية–
الإسرائيلية
على
إيران
وانعكاساتها على قطاع الطاقة.
وأضاف يونسن أن الذهاب إلى أبعد من ذلك عن طريق سن قواعد تطالب الدول بالاحتفاظ باحتياطيات من وقود الطائرات "هو بالتأكيد أمر سندرسه".
وأشار إلى أن من السابق لأوانه القول إن تقاسم وقود الطائرات ضروري.
وقال المسؤول
الأوروبي
في مقابلة: "سنكون قادرين، إذا لزم الأمر، على طرح أدوات لإعادة التوزيع وأشياء أخرى لا نقوم بها عادة في هذا القطاع.
عادة ما نترك السوق هي التي تقرر، لكننا قد نواجه أزمة يكون فيها أمن الإمدادات هو المشكلة الحقيقية، وليس فقط الأسعار"، وفق تعبيره.
ويطالب الاتحاد الأوروبي الدول بالاحتفاظ باحتياطي من
النفط
ومنتجاته يكفي 90 يوماً لمواجهة النقص. ويمكن أن يتضمن هذا المخزون وقود طائرات، لكن لا يوجد حالياً ما يستدعي ذلك.
الاتحاد الأوروبي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
الأقصى
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24