فرنسا تدعو إلى إعادة جنوب أفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين

دعا السفير الفرنسي لدى جنوب ، ديفيد مارتينون، خلال في جوهانسبرغ، إلى إعادة بريتوريا إلى اجتماعات مجموعة العشرين، بعدما استُبعدت من قبل في خطوة وُصفت بأنها تعسفية قبل أشهر.



وكان ممثلو جنوب أفريقيا قد غابوا عن اجتماعات المجموعة التي انعقدت لاحقاً، إثر إعلان الرئيس الأميركي ، في تشرين الثاني الماضي، نيته استبعاد بريتوريا من القمة. وفي حينه، سارعت إلى الرد، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقناع بالعدول عن قراره.

وفي الآونة الأخيرة، انضمت البرازيل بدورها إلى الدول الداعمة لعودة بريتوريا.

ووفقاً للسفير ديفيد مارتينون، تسعى أيضاً إلى حلّ الموقف. وأوضح السفير الفرنسي، قائلاً: "لقد طُرحت هذه المسألة عدة مرات مع المندوبين المحليين ومع مستشارينا الدبلوماسيين، ونحن نعتبر جنوب أفريقيا عضواً في مجموعة العشرين، ونؤمن بضرورة مشاركتها في جميع اجتماعاتها".وأشار إلى أن جنوب أفريقيا عضو دائم ومؤسس في مجموعة العشرين، ولا يحق لأي دولة عادةً استبعادها من جانب واحد.وللتذكير، قاطع ترامب قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ العام الماضي، حين كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أسوأ حالاتها.وخلال المؤتمر الصحفي نفسه في جوهانسبرغ، تحدث ديفيد مارتينون أيضًا عن قمة مجموعة السبع في فرنسا، وعن توجيه الدعوة إلى كينيا بدلًا من جنوب أفريقيا، رغم أن بريتوريا كانت قد أعلنت في البداية أنها ضمن قائمة المدعوين.وأكد أن 4 دول فقط هي التي دُعيت. وأوضح الدبلوماسي، قائلًا: "اخترنا كينيا لأننا نعتبر قمة أفريقيا إلى الأمام جزءًا لا يتجزأ من رئاسة فرنسا لمجموعة السبع".وتنطلق قمة أفريقيا إلى الأمام، التي تستضيفها فرنسا وكينيا، في نيروبي في 11 أيار.