Advertisement

محمد بن زايد وأحمد الشرع يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وسوريا

22-04-2026 | 14:14
محمد بن زايد وأحمد الشرع يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وسوريا
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الأربعاء، أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى الدولة.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما التنموية والاقتصادية، بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على الشعبين.


كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى انعكاساتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.


وجدد الرئيس السوري في هذا السياق، إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيدا بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.


وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس أحمد الشرع حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً ونماء لشعبيهما.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد يتلقى رسالة من الشرع تسلمها عبد الله بن زايد
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون والأوضاع الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية "الميركسور"
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع وبن سلمان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-04-22
Lebanon24
16:12 | 2026-04-22
Lebanon24
15:09 | 2026-04-22
Lebanon24
15:00 | 2026-04-22
Lebanon24
14:51 | 2026-04-22
Lebanon24
14:31 | 2026-04-22
