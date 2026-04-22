محمد بن زايد وأحمد الشرع يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وسوريا

استقبل الشيخ زايد آل ، رئيس دولة ، يوم الأربعاء، أحمد ، رئيس الجمهورية العربية ، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى الدولة.





وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما التنموية والاقتصادية، بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على الشعبين.





كما تناول الجانبان عدداً من الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات منطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى انعكاساتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.





وجدد الرئيس السوري في هذا السياق، إدانة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيدا بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس أحمد الشرع حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً ونماء لشعبيهما.

Advertisement