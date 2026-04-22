ترامب شكر قادة إيران.. لماذا؟

أعلن الرئيس الأميركي مساء اليوم الأربعاء أن السلطات أبلغته بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق ثماني محتجات كان مقرراً الليلة. وقال إن أربعاً منهن "سيُطلق سراحهن فوراً" بينما ستُحكم على الأخريات بالسجن لمدة شهر واحد فقط.



وأعرب عن "بالغ تقديره لإيران وقادتها على استجابتهم لطلبي بصفتي رئيساً للولايات المتحدة".



