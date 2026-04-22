عربي-دولي

البابا لاوون يدعو لاحترام الحقوق في غينيا الاستوائية

Lebanon 24
22-04-2026 | 16:12
البابا لاوون يدعو لاحترام الحقوق في غينيا الاستوائية
دعا البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء إلى "احترام حقوق كل مواطن" خلال كلمة ألقاها أمام آلاف المؤمنين في ملعب باتا، كبرى مدن غينيا الاستوائية، وذلك في اليوم الثاني من زيارته للدولة الإفريقية.

وفي أجواء احتفالية تخللتها الأغاني والرقصات التقليدية، ناشد البابا الأميركي "احترام حقوق كل مواطن، وكل أسرة، وكل فئة اجتماعية"، مردداً كلمات البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته عام 1982 لهذا البلد الناطق بالإسبانية، المعروف بتشدده واتهامات انتهاك الحريات ضده.

وجاءت تصريحات البابا، التي وصفتها "وكالة الصحافة الفرنسية" بأنها "نادرة" وبنبرة دبلوماسية، غداة زيارته أحد السجون في بلد سبق أن وثق تقرير أميركي عام 2023 حالات تعذيب واكتظاظ شديد وأوضاع صحية مزرية في سجونه.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يدعو لحظر الضربات الجوية العسكرية
البابا لاوون الرابع عشر أشاد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان: هذه الخطوة هي سبب للأمل
البابا لاوون الرابع عشر: نرفض بشدة العنف والحروب والظلم والأكاذيب في العالم
رئيسة وزراء إيطاليا: أتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر بعد انتقادات ترامب له
