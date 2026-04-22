بوتين مستعد للقاء زيلينسكي "في أي لحظة".. لكن بشرط

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم دميتري بيسكوف قوله الأربعاء إن الرئيس لا يمكنه الاجتماع بنظيره الأوكراني فولوديمير إلا بغرض إبرام "ترتيبات نهائية" بشأن الحرب.



وصرح بيسكوف للتلفزيون الروسي، وفق "تاس": " مستعد للقاء في في أي لحظة. المهم وجود سبب للاجتماع، والأهم أن يكون مثمراً. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا لإبرام اتفاقات".



وفي سياق متصل، أعرب الكرملين عن أمله في أن يواصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر زياراتهما إلى لمناقشة تسوية سلمية محتملة للأزمة .



