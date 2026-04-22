تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار.. ترامب: لا يوجد أي إطار زمني لانتهاء الحرب

Lebanon 24
22-04-2026 | 23:21
A-
A+
بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار.. ترامب: لا يوجد أي إطار زمني لانتهاء الحرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يوجد "ضغط زمني" يحيط بوقف إطلاق النار، أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران بعد توقف المفاوضات في 12 نيسان. 

وأكد ترامب في حديثه مع "فوكس نيوز"، بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، أن "نافذة 3 إلى 5 أيام" التي تم الإبلاغ عنها بشأن التمديد كانت "خاطئة".

كما علّق الرئيس الأميركي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها أمس الأربعاء في مضيق هرمز، قائلا: "لم تكن سفنا أميركية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.

وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" و"لا داعي للعجلة".

وتابع موضحا: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح".

وشدد ترامب على أن إدارته تريد "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأميركي".

وأشار ترامب إلى أن "الحصار سيخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار".

ووفق ليفيت فإن إيران "مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب".

واختتمت ليفيت حديثها لـ"فوكس نيوز" قائلة إن الإيرانيين "لا يسيطرون على مضيق هرمز. ما نشهده هو قرصنة".
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: لا توجد أي مناقشات بشأن تمديد مهلة وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أرغب في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: لا نقاش حتى الآن حول تمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار العسكري للمرشد الإيراني لا يؤيد تمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24

تم الإبلاغ عنها

دونالد ترامب

مضيق هرمز

فوكس نيوز

الإيراني

دونالد

ترامب

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:41 | 2026-04-23
Lebanon24
02:54 | 2026-04-23
Lebanon24
02:38 | 2026-04-23
Lebanon24
02:16 | 2026-04-23
Lebanon24
01:34 | 2026-04-23
Lebanon24
00:58 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24