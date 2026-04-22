بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار.. ترامب: لا يوجد أي إطار زمني لانتهاء الحرب

أعلن الرئيس الأميركي أنه لا يوجد "ضغط زمني" يحيط بوقف إطلاق النار، أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع بعد توقف المفاوضات في 12 نيسان.وأكد في حديثه مع " "، بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، أن "نافذة 3 إلى 5 أيام" التي بشأن التمديد كانت "خاطئة".كما علّق الرئيس الأميركي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها أمس الأربعاء في ، قائلا: "لم تكن سفنا أميركية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" و"لا داعي للعجلة".وتابع موضحا: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح".وشدد ترامب على أن إدارته تريد "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأميركي".وأشار ترامب إلى أن "الحصار سيخيف النظام أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار".ووفق ليفيت فإن إيران "مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب".واختتمت ليفيت حديثها لـ" نيوز" قائلة إن الإيرانيين "لا يسيطرون على مضيق هرمز. ما نشهده هو قرصنة".