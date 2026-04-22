عربي-دولي
للمرة الخامسة.. الديمقراطيون يفشلون بتمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران
Lebanon 24
22-04-2026
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يتمكن مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء الأربعاء من تمرير مشروع قرار طرحه
الديمقراطيون
للحدّ من صلاحيات
الرئيس دونالد ترامب
في الحرب ضد
إيران
.
وتعد هذه المحاولة الخامسة للديمقراطيين في المجلس لتمرير مشروع القرار الخاص بالحدّ من صلاحيات
ترامب
في الحرب ضد إيران.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتا رافضا للمشروع، مقابل 46 صوتا مؤيدا له.
وكان القرار سيُلزم
الولايات المتحدة
بسحب قواتها من الصراع حتى يأذن الكونغرس باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وصرّح زعيم
الديمقراطيين
في مجلس الشيوخ، تشاك شومر قائلا: "كلما طال انتظار ترامب لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب، زاد عمق المأزق وأصبح خروجه منه أكثر صعوبة".
من جانبهم، أبدى الجمهوريون ترددا في انتقاد ترامب أو الحرب، رغم تصريحهم برغبتهم في إنهائها سريعا، حيث قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الثلاثاء إن معظم الجمهوريين يعتقدون "أن الرئيس على حق في ضمان عدم قدرة
إيران على
تهديد العالم بسلاح نووي".
وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.
