للمرة الخامسة.. الديمقراطيون يفشلون بتمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران

لم يتمكن مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء الأربعاء من تمرير مشروع قرار طرحه للحدّ من صلاحيات في الحرب ضد .



وتعد هذه المحاولة الخامسة للديمقراطيين في المجلس لتمرير مشروع القرار الخاص بالحدّ من صلاحيات في الحرب ضد إيران.



وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتا رافضا للمشروع، مقابل 46 صوتا مؤيدا له.

وكان القرار سيُلزم بسحب قواتها من الصراع حتى يأذن الكونغرس باتخاذ مزيد من الإجراءات.



وصرّح زعيم في مجلس الشيوخ، تشاك شومر قائلا: "كلما طال انتظار ترامب لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب، زاد عمق المأزق وأصبح خروجه منه أكثر صعوبة".



من جانبهم، أبدى الجمهوريون ترددا في انتقاد ترامب أو الحرب، رغم تصريحهم برغبتهم في إنهائها سريعا، حيث قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الثلاثاء إن معظم الجمهوريين يعتقدون "أن الرئيس على حق في ضمان عدم قدرة تهديد العالم بسلاح نووي".



وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.



Advertisement