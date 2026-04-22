عربي-دولي

من دون تقديم تفسير.. وزير البحرية الأميركي يترك منصبه بمفعول "فوري"

Lebanon 24
22-04-2026 | 23:31
من دون تقديم تفسير.. وزير البحرية الأميركي يترك منصبه بمفعول فوري
أعلن "البنتاغون" أمس الأربعاء ان وزير البحرية الأميركية جون فيلان سيُغادر منصبه "بمفعول فوري" من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.

ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راندي جورج واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضمّ الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان على منصة "إكس" إن فيلان "سيغادر الإدارة، بمفعول فوري" مضيفا أنه سيستبدل موقتا بوكيل الوزارة هونغ كاو.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن من أسباب إقالة فيلان ‌البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تسريع بناء السفن، ووجود خلاف مع القيادة العليا في البنتاغون.

وأقالت إدارة دونالد ترامب منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي، العديد من العسكريين الرفيعي المستوى بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون في شباط 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية تنحيه من دون تقديم سبب لذلك، بعد عامين فقط من توليه منصبه لولاية تبلغ أربع سنوات، فيما استقال قائد القيادة الجنوبية الأميركية بعد عام واحد من توليه منصبه.

Advertisement
"البنتاغون": وزير البحرية الأميركي جون فيلان غادر منصبه رسميًا وبشكل فوري
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير البحرية الأميركية جون فيلان غادر منصبه رسمياً وبشكل فوري
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": إقالة وزير البحرية الأميركي جون فيلان من منصبه بعد أشهر من التوتر المتصاعد مع وزير الحرب بيت هيغسيث
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير البحرية الأميركية جون سي فيلان يغادر منصبه
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 10:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24

