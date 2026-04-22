القيادة الوسطى الأميركية تأمر 31 سفينة بالعودة إلى الميناء أو تغيير مسارها ضمن حصار ايران

أمرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، اليوم الخميس 31 سفينة بالعودة إلى الميناء أو تغيير مسارها في إطار الحصار المفروض على .



ووفق "سنتكوم"، فإن معظم هذه السفن التزمت بالتوجيهات الصادرة عن الجيش الأميركي.



وأضافت "سنتكوم" أن غالبية هذه السفن كانت ناقلات نفط.



وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، تقديرات تشير إلى أن الحصار الأميركي على إيران، يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يوميا.



وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي تشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ ، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.



وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر "إكس" أن البحرية الأميركية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: "في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في خرج، وسيتم إغلاق آبار الإيرانية الهشة".



