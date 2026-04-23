بتهمة التجسس.. إعدام جديد في إيران لمعارض

23-04-2026 | 02:16
بتهمة التجسس.. إعدام جديد في إيران لمعارض
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق رجل أدين بالارتباط بجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.


وقالت الوكالة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن الرجل يدعى سلطان علي شيرزادي فخر، مشيرة إلى أنه كان عضواً في جماعة "مجاهدي خلق" منذ سنوات طويلة.

وأضافت "ميزان" أن المحكمة الإيرانية العليا صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تنفيذ الحكم.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الأنشطة التي نسبت إلى المدان، أو توقيت اعتقاله، في حين تكتفي السلطات الإيرانية عادة بالإشارة إلى قضايا من هذا النوع ضمن سياق ملفات تتعلق بالأمن القومي والتجسس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين إيران ومعارضيها في الخارج، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين طهران وتل أبيب بشأن أنشطة استخباراتية داخل الأراضي الإيرانية.

يأتي تنفيذ حكم الإعدام الأخير في إيران في سياق تصاعد لافت في وتيرة الإعدامات التي تطال سجناء سياسيين ومعارضين، وسط انتقادات حقوقية متزايدة من مؤسسات دولية وبرلمانات غربية.

وفي هذا السياق، دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف أكثر حزما تجاه ملف حقوق الإنسان في إيران، مطالبا بوقف فوري للإعدامات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وذلك خلال مؤتمر عقد في بروكسل الأربعاء تحت عنوان: "إيران: خطوة عملية لوقف الإعدامات.. أين يقف الاتحاد الأوروبي؟"، بمشاركة نواب أوروبيين ومسؤولين سابقين وشخصيات سياسية، إلى جانب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي.
