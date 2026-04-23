تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قائد القوة الدولية في غزة يزور مصر خلال أيام

Lebanon 24
23-04-2026 | 03:58
A-
A+
قائد القوة الدولية في غزة يزور مصر خلال أيام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في 17 كانون الثاني الماضي، كشفت مصادر لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن العاصمة المصرية القاهرة ستستقبل خلال أيام اللواء جاسبر جيفيرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

إذ من المقرر أن يعقد الجنرال الأميركي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين لبحث الترتيبات الأمنية والميدانية المعقدة في القطاع.

تأتي هذه الزيارة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار.
 
كما تتزامن تلك الزيارة تتزامن مع تحذيرات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد فيها على خطورة تشتيت الانتباه عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وأكد السيسي على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من "خطة ترامب" لإنهاء الحرب، مشدداً على أن حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وتجنب الانتهاكات المستمرة.

يذكر أن جيفيرز تدرج في وحدات النخبة بالجيش الأميركي، كما شغل منصب مستشار قائد عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، وقاد لواءً عسكرياً في عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وصولاً إلى قيادة العمليات الخاصة بالقيادة المركزية ونيابة مدير الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في "البنتاغون".
مكافحة الإرهاب

الضفة الغربية

إعادة الإعمار

قطاع غزة

المصرية

العراق

فلسطين

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-04-23
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23
Lebanon24
05:43 | 2026-04-23
Lebanon24
05:30 | 2026-04-23
Lebanon24
05:28 | 2026-04-23
Lebanon24
05:13 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24