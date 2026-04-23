قائد القوة الدولية في غزة يزور مصر خلال أيام

في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في 17 كانون الثاني الماضي، كشفت مصادر لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن العاصمة القاهرة ستستقبل خلال أيام اللواء جاسبر جيفيرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في .



إذ من المقرر أن يعقد الجنرال الأميركي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين لبحث الترتيبات الأمنية والميدانية المعقدة في القطاع.



تأتي هذه الزيارة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإشراف على .

كما تتزامن تلك الزيارة تتزامن مع تحذيرات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد فيها على خطورة تشتيت الانتباه عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وأكد السيسي على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من "خطة " لإنهاء الحرب، مشدداً على أن حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وتجنب الانتهاكات المستمرة.



يذكر أن جيفيرز تدرج في وحدات النخبة بالجيش الأميركي، كما شغل منصب مستشار قائد عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، وقاد لواءً عسكرياً في عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" في وسوريا، وصولاً إلى قيادة العمليات الخاصة بالقيادة المركزية ونيابة مدير الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في "البنتاغون".