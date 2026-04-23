تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نقص وقود الطائرات ينذر بشلل عالمي... العالم يواجه أسوأ سيناريوهات في الايام المقبلة

Lebanon 24
23-04-2026 | 07:00
A-
A+
نقص وقود الطائرات ينذر بشلل عالمي... العالم يواجه أسوأ سيناريوهات في الايام المقبلة
نقص وقود الطائرات ينذر بشلل عالمي... العالم يواجه أسوأ سيناريوهات في الايام المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "العربية": رسم مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، صورة قاتمة لمستقبل سوق الطاقة العالمي، محذراً من أن الوضع "سيئ حتى في أفضل السيناريوهات".

فقد أطلق يورغنسن جرس أمس الأربعاء الإنذار من احتمالية اندلاع أزمة حادة في إمدادات وقود الطائرات خلال 6 أسابيع فقط، مؤكداً أن أسعار الغاز الطبيعي المسال لن تشهد استقراراً أو انخفاضاً قبل عامين، في وقت بلغت فيه فاتورة التكاليف الإضافية التي تكبدها الاتحاد الأوروبي جراء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران نحو 24 مليار يورو.
أتت هذه التحذيرات في وقت يترقب فيه العالم بقلق مآلات المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي تجاوزت تداعياتها الميدان العسكري لتضرب قلب الرفاهية الأوروبية وسلاسل الإمداد الحيوية.

بوادر "شتاء جوي"
فمع استمرار نزيف النفقات الإضافية وتآكل المخزونات الاستراتيجية، تلوح في الأفق بوادر "شتاء جوي" مبكر قد يجبر كبريات شركات الطيران على وقف محركاتها، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود في ظل "حرب استنزاف" تدار في الممرات المائية والمجالات الجوية على حد سواء.

وفي السياق، أوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، أن اضطراب الممرات الملاحية الكبرى، وتحديداً مضيق هرمز وباب المندب، يمثل تحدياً غير مسبوق يتجاوز النقل البحري ليمتد أثره المباشر إلى حركة الطيران العالمي.
 
كما كشف عادل في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت عن أرقام تعكس خطورة الموقف حيث أكد أن مضيق هرمز هو معبر لنحو 45 مليون برميل نفط يومياً، ويمثل 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط. وأضاف أن 25% من احتياجات العالم من الغاز المسال تمر عبر المضيق، وتتجاوز حجم التجارة السنوية فيه تريليون دولار. وشدد على أن إغلاق للمضيق يعني قطعاً فورياً ل 20% من النفط المشحون عالمياً، مما يهدد أمن الكثير من دول المنطقة ويمتد تأثيره ل 23 دولة أوروبية وآسيوية.

"كارثة اقتصادية"
هذا وحذر من "كارثة اقتصادية" ستضرب قطاع الطيران، حيث سيؤدي نقص الإمدادات إلى ارتفاع جنوني في أسعار التذاكر والشحن الجوي، وصولاً إلى احتمالية تعطل الملاحة الجوية كلياً، وهو ما يعني تراجع النمو، وارتفاع البطالة، وانهيار الاستثمارات اللوجستية.
من جانبه، وصف اللواء أركان حرب ياسين طاهر، المحاضر في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أزمة نقص وقود الطائرات بأنها "النموذج الصارخ" لتداعيات الصراع الأميركي الإيراني.

"السياحة العالمية"
وأوضح طاهر للعربية.نت/الحدث.نت"، أن دول أوروبا تعتمد على دول الخليج في توفير 30% إلى 40% من احتياجاتها من وقود الطائرات، وبسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، انخفض المخزون الاستراتيجي بشكل حاد، مما أدى بالفعل إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية عالمياً في محاولة لتوفير الوقود حتى أكتوبر المقبل.
كما حذر من أن استمرار هذا الصراع سيضرب سوق السياحة العالمي في مقتل، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات هذا القطاع. وطالب ظاهر بوضع حزمة من الحوافز لتشجيع حركة السياحة الوافدة رغم تحديات النقل الجوي، لضمان صمود القطاع أمام التداعيات العالمية.

إلى ذلك، رأى أن العالم يقف على أعتاب مرحلة "انكماش قسري" في حركة الطيران، حيث تحولت الطاقة من أزمة أسعار إلى أزمة "وجود وإمدادات".



وختم مشددا على أن ما يحدث حاليا يجعل من تأمين ممرات الملاحة الدولية ضرورة وجودية للاقتصاد العالمي المتهاوي تحت وطأة الحروب.
مواضيع ذات صلة
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل مخزونات من وقود الطائرات لمواجهة أي نقص محتمل
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: قطاع الطيران الأوروبي قد يواجه نقصا في إمدادات وقود الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه مشكلة اقتصادية "خطيرة للغاية"
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإيراني

الأوروبي

واشنطن

أوروبي

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-04-23
Lebanon24
08:21 | 2026-04-23
Lebanon24
08:00 | 2026-04-23
Lebanon24
07:53 | 2026-04-23
Lebanon24
07:15 | 2026-04-23
Lebanon24
06:51 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24