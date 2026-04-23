مسؤول إيراني يزعم: طهران تلقت رسوماً على عبور مضيق هرمز

مع استمرار الحصار الأميركي على الموانئ ، والشلل المستمر في مضيق هرمز جراء التهديدات الإيرانية، زعم مسؤول كبير في أن تلقت أول إيرادات من الرسوم التي فرضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي خلال حربها مع وإسرائيل.

حميد رضا حاجي بابائي، اليوم الخميس، تم إيداع أول إيرادات متأتية من رسوم مضيق هرمز في حساب ، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.



إلا أن بابائي لم يقدم مزيداً من التفاصيل. (العربية)