إسرائيل تتهم إسرائيليين بتسريب مخططات مقاتلات إف-15 لإيران

ذكر موقع " " أن هيئة البث أفادت بأن ستوجه اتهامات لفنيين اثنين بسلاح الجو في قاعدة "تل نوف" بالتجسس لصالح خلال عملية "زئير ".

وقالت الهيئة إن الفنيين، اللذين كانا يعملان على صيانة مقاتلات إف-15، يُشتبه في قيامهما بتسليم وثائق تضم مخططات تفصيلية لمحركات الطائرات، بالإضافة إلى صور لأحد مدربي الطيران، في خرق خطير لقواعد الرقابة العسكرية.

وأضافت أن الشبهات لا تقتصر على تسريب معلومات تقنية، بل تمتد إلى تلقي طلبات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية وسياسية رفيعة المستوى، من بينها السابق هرتسي هاليفي ووزير إيتمار بن غفير، مما يزيد من حساسية القضية وأبعادها الأمنية.



وتدرس السلطات الإسرائيلية إمكانية تشديد التهم الموجهة إلى أحد المتهمين، من تجسس إلى خيانة، وهي تهمة تحمل تبعات قانونية وأمنية أشد خطورة، كما أشار التقرير إلى أن ثمانية جنود آخرين في يُشتبه في علمهم بما كان يجري دون إبلاغ الجهات المختصة.



وعقد قائد قاعدة "تل نوف" اجتماعا أمنيا مع الجنود، أبلغهم خلاله بأنه تم استدعاؤه من قبل جهاز "الشاباك" لتقديم توضيحات حول ملابسات الواقعة، في خطوة تعكس جدية التعامل مع القضية.