عربي-دولي

إسرائيل تتهم إسرائيليين بتسريب مخططات مقاتلات إف-15 لإيران

23-04-2026 | 06:07
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن النيابة العامة ستوجه اتهامات لفنيين اثنين بسلاح الجو في قاعدة "تل نوف" بالتجسس لصالح إيران خلال عملية "زئير الأسد".
 
وقالت الهيئة إن الفنيين، اللذين كانا يعملان على صيانة مقاتلات إف-15، يُشتبه في قيامهما بتسليم وثائق تضم مخططات تفصيلية لمحركات الطائرات، بالإضافة إلى صور لأحد مدربي الطيران، في خرق خطير لقواعد الرقابة العسكرية.
 
وأضافت أن الشبهات لا تقتصر على تسريب معلومات تقنية، بل تمتد إلى تلقي طلبات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية وسياسية رفيعة المستوى، من بينها رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يزيد من حساسية القضية وأبعادها الأمنية.

وتدرس السلطات الإسرائيلية إمكانية تشديد التهم الموجهة إلى أحد المتهمين، من تجسس إلى خيانة، وهي تهمة تحمل تبعات قانونية وأمنية أشد خطورة، كما أشار التقرير إلى أن ثمانية جنود آخرين في القاعدة يُشتبه في علمهم بما كان يجري دون إبلاغ الجهات المختصة.

وعقد قائد قاعدة "تل نوف" اجتماعا أمنيا مع الجنود، أبلغهم خلاله بأنه تم استدعاؤه من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" لتقديم توضيحات حول ملابسات الواقعة، في خطوة تعكس جدية التعامل مع القضية. 
 

القيادة المركزية الأميركية: الشائعات عن إسقاط النظام الإيراني مقاتلة أميركية من طراز إف-15 كاذبة
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن مسؤولين أميركيين: القوات الإيرانية هي التي أسقطت الطائرة المقاتلة إف 15
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المتوقع وصول 6 مقاتلات إف 22 إضافية إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-35 أسقطت مقاتلة إيرانية فوق طهران
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23
Lebanon24
05:43 | 2026-04-23
Lebanon24
05:30 | 2026-04-23
Lebanon24
05:28 | 2026-04-23
Lebanon24
05:13 | 2026-04-23
Lebanon24
05:00 | 2026-04-23
