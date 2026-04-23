بريطانيا وفرنسا: ثقة بإمكانية تحقيق تقدم في ملف مضيق هرمز

عبّر جون هيلي ونظيرته كاترين فوتران، عن ثقة بإمكانية إحراز تقدم حقيقي في ملف مضيق هرمز، في وقت تتواصل فيه المشاورات والتنسيق مع مخططات عسكرية مرتبطة بالقضية.وبحسب بيان مشترك صادر عن ، فإن "تحويل الزخم الدبلوماسي يتطلب تخطيطاً دقيقاً ومناقشات صريحة والتزامات قوية من الدول الحليفة والشريكة"، بحسب "رويترز".وأضاف البيان أن " أغلقت مضيق هرمز فعليًا منذ اندلاع الحرب الأمريكية عليها في شباط".وتابع البيان، الذي وُصف بأنه رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع: "نحن ممتنون لأن بعض الأطراف أبدت بالفعل إرادة للتعاون. ونحن واثقون من إحراز تقدم حقيقي".