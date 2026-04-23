عربي-دولي

فرض عقوبات جديدة على روسيا ضمن حزمة أوروبية جديدة

Lebanon 24
23-04-2026 | 09:07
وافق الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على روسيا، بحسب ما أعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل الخميس.

وأشادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر إكس بـ"انتهاء المأزق"، معتبرة أن "اقتصاد الحرب الروسي يواجه ضغوطًا متزايدة، في حين ستحصل أوكرانيا على دفع هائل".


ويأتي ذلك، بعد رفع سلوفاكيا والمجر تحفظاتهما، إثر معاودة ضخ النفط عبر خط أنابيب أصلحته كييف، وقبيل ساعات من قمة أوروبية في قبرص يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، بأن بلاده تستحق انضمامًا كاملًا غير رمزي إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وطالب الرئيس زيلينسكي الاتحاد الأوروبي منح بلاده عضوية كاملة، لا مجرد عضوية "رمزية"، وذلك مع وصوله الخميس إلى قبرص لحضور قمة للتكتل القاري.

وقال زيلينسكي للصحافيين "أوكرانيا لا تحتاج إلى عضوية رمزية في الاتحاد الأوروبي. نحن ندافع عن القيم الأوروبية المشتركة. وأعتقد أننا نستحق عضوية كاملة في الاتحاد". 

كما رحّب زيلينسكي بالمصادقة النهائية للاتحاد على قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم كييف التي تخوض حربًا مع روسيا.

 
الإتحاد الاوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا
الخارجية البريطانية: حزمة عقوبات جديدة على عائدات النفط الروسية وعلى الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية
المجر تعطل الحزمة الأوروبية الـ20.. خلاف يجمّد عقوبات جديدة على روسيا
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022
فولوديمير زيلينسكي

الاتحاد الأوروبي

الشؤون الخارجية

زيلينسكي

أوكرانيا

أوروبي

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:35 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:27 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-04-23
Lebanon24
10:00 | 2026-04-23
Lebanon24
09:43 | 2026-04-23
Lebanon24
09:35 | 2026-04-23
Lebanon24
09:27 | 2026-04-23
Lebanon24
09:03 | 2026-04-23
