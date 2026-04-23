فرض عقوبات جديدة على روسيا ضمن حزمة أوروبية جديدة

وافق بشكل نهائي على صرف قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على ، بحسب ما أعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل الخميس.وأشادت مسؤولة في الاتحاد كايا كالاس عبر إكس بـ"انتهاء المأزق"، معتبرة أن "اقتصاد الحرب الروسي يواجه ضغوطًا متزايدة، في حين ستحصل على دفع هائل".ويأتي ذلك، بعد رفع سلوفاكيا والمجر تحفظاتهما، إثر معاودة ضخ عبر خط أنابيب أصلحته ، وقبيل ساعات من قمة أوروبية في قبرص يحضرها الرئيس الأوكراني .وأكد الرئيس الأوكراني فولديمير ، بأن بلاده تستحق انضمامًا كاملًا غير رمزي إلى الاتحاد ، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وطالب الرئيس زيلينسكي الاتحاد الأوروبي منح بلاده عضوية كاملة، لا مجرد عضوية "رمزية"، وذلك مع وصوله الخميس إلى قبرص لحضور قمة للتكتل القاري.وقال زيلينسكي للصحافيين "أوكرانيا لا تحتاج إلى عضوية رمزية في الاتحاد الأوروبي. نحن ندافع عن القيم الأوروبية المشتركة. وأعتقد أننا نستحق عضوية كاملة في الاتحاد".كما رحّب زيلينسكي بالمصادقة النهائية للاتحاد على قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم كييف التي تخوض حربًا مع روسيا.