البنتاغون يعلن إنزال قوات أميركية على سفينة محملة بنفط إيراني في المحيط الهندي

23-04-2026 | 09:27
البنتاغون يعلن إنزال قوات أميركية على سفينة محملة بنفط إيراني في المحيط الهندي
أعلن البنتاغون، الخميس، إنزال قوات أمريكية على سفينة في المحيط الهندي كانت تنقل نفطًا إيرانيًا، في ثاني عملية من نوعها خلال 3 أيام.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية على منصة "إكس": "خلال الليل، نفذت القوات الأمريكية في المحيط الهندي عملية اعتراض بحري وتفتيش لسفينة النقل ماجستيك إكس الخاضعة للعقوبات، والتي كانت تنقل النفط من إيران، وذلك بموجب حق التفتيش البحري"، بحسب "فرانس برس".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات تتبع الملاحة البحرية أن نحو 34 ناقلة نفط يُعتقد ارتباطها بإيران تمكنت من العبور عبر مضيق هرمز، متجهة إلى وجهات مختلفة، في تطور يشير إلى استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في قطاعي الشحن والأمن أمس الأربعاء أن الجيش الأمريكي اعترض ما لا يقل عن 3 ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، ويعمل على تغيير مسارها بعيدًا عن مواقعها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا، وفق رويترز.

وتفرض واشنطن حصارًا على التجارة البحرية الإيرانية، بينما أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز، مدخل الخليج العربي.
 
