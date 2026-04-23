ترامب: أمرت البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي زورق يزرع الألغام في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي أنه أصدر أوامره للبحرية بإطلاق النار وتدمير أي زورق يزرع الألغام في ، وقال إن "159 سفينة حربية إيرانية باتت في قاع البحر".

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أصدرت أوامري للبحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي زورق، مهما كان صغيرا (فكل سفنهم الحربية البالغ عددها 159 سفينة، راحت في قاع البحر!)، يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز. يجب ألا يكون هناك أي تردد".



وأضاف: "كاسحات" الألغام التابعة لنا تقوم الآن بتطهير المضيق. وأنا آمر باستمرار هذا النشاط، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".