|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

"رخيص" لكن قدراته كبيرة... سلاج جديد لدى البحريّة الأميركيّة ما هو؟

Lebanon 24
23-04-2026 | 16:00
رخيص لكن قدراته كبيرة... سلاج جديد لدى البحريّة الأميركيّة ما هو؟
رخيص لكن قدراته كبيرة... سلاج جديد لدى البحريّة الأميركيّة ما هو؟ photos 0
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن البحرية الأميركية أجرت اختبارات ناجحة على نسخة جديدة بعيدة المدى من قنبلة "JDAM" مزوّدة بمحرك نفاث، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرة هجومية منخفضة التكلفة تشبه صواريخ كروز.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن القنبلة الجديدة يمكن إطلاقها من "إف أيه 18 سوبر هورنت" العاملة على متن حاملات الطائرات، ما يمنح القوات البحرية قدرة على تنفيذ ضربات بعيدة دون الاقتراب من مناطق الخطر.

وأوضحت البحرية أنها أجرت اختبارين قبالة سواحل كاليفورنيا في وقت سابق من أبريل، حيث تم "إثبات الانفصال الآمن للقنبلة عن الطائرة، وتكاملها مع الأنظمة الحالية، إضافة إلى قدرتها على الطيران باستخدام الدفع مع توجيه دقيق".

وأضافت أن السلاح قطع خلال كل تجربة نحو 200 ميل بحري، "مع الحفاظ على توجيه ثابت مباشرة نحو الهدف".
 
وتختلف هذه النسخة عن قنابل JDAM التقليدية، التي تُعد قنابل غير موجهة في الأصل يتم تزويدها بأنظمة ملاحة لتحويلها إلى ذخائر دقيقة، لكنها تعتمد على الجاذبية والانزلاق ولا تحتوي على محرك.

ويهدف هذا التطوير إلى تزويد البحرية بقدرة "ضربات بعيدة مماثلة لصواريخ كروز ولكن بتكلفة أقل"، ما قد يعزز من فعالية العمليات القتالية الحديثة ويمنح القادة مرونة أكبر في إدارة المعارك. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد أميركي: الضربات الأميركية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت قدرات إيران البحرية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: إيران فقدت قدراتها البحرية والدفاعية في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-04-23
Lebanon24
16:39 | 2026-04-23
Lebanon24
16:30 | 2026-04-23
Lebanon24
16:14 | 2026-04-23
Lebanon24
15:42 | 2026-04-23
Lebanon24
15:31 | 2026-04-23
