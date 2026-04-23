خلال الساعات الـ48 الماضية.. كم بلغ عدد الإصابات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟

أعلن الجيش ، اليوم الخميس، عن إصابة 45 ضابطًا وجنديًا في خلال الساعات الـ48 الماضية.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه مع هذه الإصابات، ارتفعت حصيلة الضباط والجنود المصابين منذ تجدد القتال في جنوب إلى 735 مصابًا، لافتًا إلى أن جروح 44 خطرة، و100 متوسطة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع جولة ثانية من المحادثات - المقرر عقدها اليوم الخميس برعاية أميركية في . (إرم نيوز)