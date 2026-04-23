إنفجارات... ما الذي يحدث في طهران الآن؟

أفادت وكالة "مهر" الإيرانيّة، عن تفعيل الدفاعات الجوية في ، للتصدي لهدف معاد.

وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة في هذا السياق، إلى دويّ انفجارات في سماء طهران.



وأضافت أنّه تمّ التصدي لمسيّرتين معاديتين دخلتا الأجواء غرب طهران.

وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيليّ لصحيفة " ": "لم نشنّ ضربات ضدّ ".