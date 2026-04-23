افتتاح المسرح الملكي في الرباط بحضور بريجيت ماكرون

تم افتتاح المسرح الملكي في الرباط، بحضور الأميرات خديجة ومريم وحسناء، برفقة السيّدة الاولى بريجيت ، بعرض اوركسترالي ضخم يجسد الاهتمام الذي يوليه الملك ، للفن والثقافة.



وبعد تأدية الأوركسترا والكورال للنشيد الوطني، استمتع الحضور بفقرات موسيقية استثنائية، تعاقب على أدائها العازف المنفرد، مروان بن ، الذي قدم باقة من روائع الموسيقى الكلاسيكية، ومغنية الميزو - سوبرانو، حليمة محمدي، في مقاطع أوبرالية رائعة، وسميرة القادري التي أدت مختارات من التراث العربي- الأندلسي، إلى جانب إدريس الملومي، المؤلف الموسيقي وعازف العود، من خلال إبداعات معاصرة مستوحاة من الأنغام المغربية.



وقد امتزج "كونشيرتو تشايكوفسكي" ومقطوعات الأوبرا لبيزيه وفيردي بالألحان الأندلسية إلى جانب الإبداع المعاصر، في حوار راق بين الريبرتوار الموسيقي العالمي والتراث الوطني.





