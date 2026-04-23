الحاملة "جورج بوش" تصل إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس إتش. دبليو. بوش" إلى ، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على منصة إكس إن الحاملة كانت تبحر "في المحيط ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، مرفقا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

23 أبريل/ نيسان، تبحر حاملة الطائرات من طراز نيميتز، يو أس أس جورج إتش. دبليو. بوش (CVN 77)، في المحيط الهندي ضمن منطقة مسؤولية #القيادة_المركزية_الأمريكية . pic.twitter.com/11568AgAJS

— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) April 23, 2026

وفرضت القوات الأميركية حصارا بحريا يستهدف حركة التجارة المنقولة بحرا، مع تركيز العمليات حول الموانئ الإيرانية الرئيسية، بما يشمل تشابهار وبندر عباس وبوشهر وخرج، في إطار سياسة تستهدف الضغط على عصب الاقتصاد .

ويقود وجود 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات أميركية في محيط الأزمة، "أبراهام لينكولن"، و"جورج بوش" مدعومة بجناح جوي يضم مقاتلات F-35C الشبحية ومقاتلات F/A-18 وطائرات الحرب الإلكترونية EA-18G، إلى جانب طائرات القيادة والتحكم والمروحيات وطائرات الدعم اللوجستي، واحد من أكبر الحشود البحرية الأميركية في المنطقة منذ سنوات.