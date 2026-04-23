ترامب: أُريد أن يكون الإتّفاق مع إيران دائماً لكن لن أسمح لها بامتلاك سلاح نوويّ

قال الرئيس الأميركيّ "لم يبق من قادة أحد يتولى القيادة".





وأضاف في مؤتمر صحافيّ في : "إيران ربما أعادت تجهيز قواتها خلال فترة الهدنة التي دامت أسبوعين، ونسعى لعقد اتفاق مع لكن لا نعلم من يتولى زمام القيادة هناك".





وأشار إلى أنّ " أصابت نحو 75 في المئة من أهدافها في إيران".





وقال ترامب إنّ "الحصار سيُؤدّي إلى انفجارات في إنتاج إيران النفطيّ بسبب مشاكل التخزين".





وتابع: "رفضت عرضاً إيرانيّاً لفتح ، لأن ذلك سيُوفر لهم عوائد بـ500 مليون دولار يوميّاً".





ولفت ترامب إلى أنّ "أسواق المال حققت ارتفاعات قياسية على خلاف ما كان متوقعاً".





وقال: "أُريد أن يكون الإتّفاق مع إيران دائماً، لكن لن أسمح لها بامتلاك سلاح نووي يُهدّد أو أميركا".

وسأل ترامب: "لماذا أستخدم السلاح بعدما سحقنا إيران بالأسلحة التقليدية؟"