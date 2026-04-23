عربي-دولي

هل سيقصف ترامب إيران بالنووي؟

Lebanon 24
23-04-2026 | 23:15
هل سيقصف ترامب إيران بالنووي؟
 حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل حول احتمال توجيه ضربة نووية لإيران، مؤكداً للصحفيين في البيت الأبيض الخميس: "كلا، لن أستخدمه".

وتساءل ترامب: "لماذا قد أستخدم سلاحاً نووياً في حين دمرناهم بطريقة تقليدية جداً من دون استخدامه؟"، مضيفاً: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".

ويأتي هذا النفي بعدما هدد ترامب في السابع من نيسان بأن "حضارة بكاملها ستموت الليلة"، وبعد تحذير سابق لنائبه جيه دي فانس من أن أميركا "مستعدة لتدمير إيران بأسلحة لم تستخدمها من قبل"، وهو ما سارع البيت الأبيض لتوضيح أنه لا يعني تهديداً نووياً.

وقال ترامب إنه يريد إيران "بلا أي سلاح نووي تحاول استخدامه لتفجير إحدى مدننا أو الشرق الأوسط برمته"، في وقت حققت فيه طهران تخصيباً قريباً من المستوى اللازم لصنع القنبلة، رغم نفيها السعي لذلك.

والولايات المتحدة هي الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الحرب، بقصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945. وكان ترامب دعا سابقاً لاستئناف التجارب النووية بعد اتهام موسكو وبكين بإجراء تجارب سرية.
