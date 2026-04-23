هل سيقصف ترامب إيران بالنووي؟

حسم الرئيس الأميركي الجدل حول احتمال توجيه ضربة نووية لإيران، مؤكداً للصحفيين في الخميس: "كلا، لن أستخدمه".



وتساءل : "لماذا قد أستخدم سلاحاً نووياً في حين دمرناهم بطريقة تقليدية جداً من دون استخدامه؟"، مضيفاً: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".



ويأتي هذا النفي بعدما هدد ترامب في السابع من نيسان بأن "حضارة بكاملها ستموت الليلة"، وبعد تحذير سابق لنائبه جيه دي من أن أميركا "مستعدة لتدمير بأسلحة لم تستخدمها من قبل"، وهو ما سارع البيت الأبيض لتوضيح أنه لا يعني تهديداً نووياً.



وقال ترامب إنه يريد إيران "بلا أي سلاح نووي تحاول استخدامه لتفجير إحدى مدننا أو برمته"، في وقت حققت فيه تخصيباً قريباً من المستوى اللازم لصنع القنبلة، رغم نفيها السعي لذلك.



والولايات المتحدة هي الوحيدة التي استخدمت السلاح في الحرب، بقصف وناغازاكي عام 1945. وكان ترامب دعا سابقاً لاستئناف التجارب النووية بعد اتهام وبكين بإجراء تجارب سرية.



Advertisement