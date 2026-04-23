18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
هل سيقصف ترامب إيران بالنووي؟
حسم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الجدل حول احتمال توجيه ضربة نووية لإيران، مؤكداً للصحفيين في
البيت الأبيض
الخميس: "كلا، لن أستخدمه".
وتساءل
ترامب
: "لماذا قد أستخدم سلاحاً نووياً في حين دمرناهم بطريقة تقليدية جداً من دون استخدامه؟"، مضيفاً: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".
ويأتي هذا النفي بعدما هدد ترامب في السابع من نيسان بأن "حضارة بكاملها ستموت الليلة"، وبعد تحذير سابق لنائبه جيه دي
فانس
من أن أميركا "مستعدة لتدمير
إيران
بأسلحة لم تستخدمها من قبل"، وهو ما سارع البيت الأبيض لتوضيح أنه لا يعني تهديداً نووياً.
وقال ترامب إنه يريد إيران "بلا أي سلاح نووي تحاول استخدامه لتفجير إحدى مدننا أو
الشرق الأوسط
برمته"، في وقت حققت فيه
طهران
تخصيباً قريباً من المستوى اللازم لصنع القنبلة، رغم نفيها السعي لذلك.
والولايات المتحدة هي الوحيدة التي استخدمت السلاح
النووي
في الحرب، بقصف
هيروشيما
وناغازاكي عام 1945. وكان ترامب دعا سابقاً لاستئناف التجارب النووية بعد اتهام
موسكو
وبكين بإجراء تجارب سرية.
ترامب: نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيّرة في إيران
ترامب: نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيّرة في إيران
ترامب: لو لم نضرب المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي لكانت إيران صنعت سلاحاً نووياً
ترامب: لو لم نضرب المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي لكانت إيران صنعت سلاحاً نووياً
هل قصفت إسرائيل كنيساً يهودياً في إيران؟
هل قصفت إسرائيل كنيساً يهودياً في إيران؟
إسرائيل تمنع الاقتراب من مصنع قصفته إيران..هل من مواد خطيرة؟
إسرائيل تمنع الاقتراب من مصنع قصفته إيران..هل من مواد خطيرة؟
تقرير لـ"The Telegraph": لا أحد يعلم مَنْ يتولى زمام الأمور في إيران
تقرير لـ"The Telegraph": لا أحد يعلم مَنْ يتولى زمام الأمور في إيران
03:30 | 2026-04-24
شارك بمجزرة التضامن في سوريا.. القبض على عنصر سابق في نظام الأسد (فيديو)
شارك بمجزرة التضامن في سوريا.. القبض على عنصر سابق في نظام الأسد (فيديو)
03:06 | 2026-04-24
مقابل معلومات عن "أبو آلاء".. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار
مقابل معلومات عن "أبو آلاء".. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار
02:47 | 2026-04-24
70 مليار دولار لأمن الحدود.. مجلس الشيوخ يتجاوز "فيتو" الديمقراطيين
70 مليار دولار لأمن الحدود.. مجلس الشيوخ يتجاوز "فيتو" الديمقراطيين
02:26 | 2026-04-24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
13:13 | 2026-04-23
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
15:17 | 2026-04-23
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
09:01 | 2026-04-23
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
10:01 | 2026-04-23
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
05:35 | 2026-04-23
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2026-04-24
تقرير لـ"The Telegraph": لا أحد يعلم مَنْ يتولى زمام الأمور في إيران
03:06 | 2026-04-24
شارك بمجزرة التضامن في سوريا.. القبض على عنصر سابق في نظام الأسد (فيديو)
02:47 | 2026-04-24
مقابل معلومات عن "أبو آلاء".. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار
02:26 | 2026-04-24
70 مليار دولار لأمن الحدود.. مجلس الشيوخ يتجاوز "فيتو" الديمقراطيين
02:16 | 2026-04-24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:07 | 2026-04-24
بشكل لاذع.. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يرد على ترامب
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
