عربي-دولي

الأمير هاري لبوتين من أوكرانيا: لوقف القتال

23-04-2026 | 23:26
وصل الأمير البريطاني هاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف الخميس في زيارة غير معلنة، هي الثالثة له منذ اندلاع الحرب، موجهاً دعوة مباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال.

وقال هاري في كلمة أمام منتدى أمني: "لا بلد يستفيد من استمرار الخسائر في الأرواح. ما زالت هناك فرصة الآن لوقف هذه الحرب واختيار مسار مختلف". وأضاف مخاطباً واشنطن: "هذه لحظة للقيادة الأميركية، لتظهر أميركا قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".
الأمير هاري ورئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو

وشدد الأمير، الذي خدم كجندي في أفغانستان، على أنه لم يأتِ "كسياسي بل كجندي يفهم معنى الخدمة"، مشيداً بعزيمة الأوكرانيين وقدرات جيشهم المتطورة في مجال المسيّرات.

وتأتي زيارته غداة هجوم جوي روسي واسع أسفر عن مقتل 17 شخصاً الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يزور مؤسسة "هالو تراست" لإزالة الألغام التي دعمتها والدته الراحلة الأميرة ديانا، ويلتقي بمشاركين أوكرانيين في مؤسسته "إنفيكتوس غيمز" لمساعدة المحاربين القدامى المصابين.
