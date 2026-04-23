الأمير هاري لبوتين من أوكرانيا: لوقف القتال

وقال هاري في كلمة أمام منتدى أمني: "لا بلد يستفيد من استمرار الخسائر في الأرواح. ما زالت هناك فرصة الآن لوقف هذه الحرب واختيار مسار مختلف". وأضاف مخاطباً : "هذه لحظة للقيادة الأميركية، لتظهر أميركا قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".وشدد الأمير، الذي خدم كجندي في أفغانستان، على أنه لم يأتِ "كسياسي بل كجندي يفهم معنى الخدمة"، مشيداً بعزيمة الأوكرانيين وقدرات جيشهم المتطورة في مجال المسيّرات.وتأتي زيارته غداة هجوم جوي روسي واسع أسفر عن مقتل 17 شخصاً الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يزور مؤسسة "هالو تراست" لإزالة الألغام التي دعمتها والدته الراحلة الأميرة ديانا، ويلتقي بمشاركين أوكرانيين في مؤسسته "إنفيكتوس غيمز" لمساعدة المحاربين القدامى المصابين.