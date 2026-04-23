Advertisement
عربي-دولي
في سلاح الجو الاسرائيلي.. جنديان متهمان بالتجسس لإيران وهذا ما طُلب منهما!
Lebanon 24
23-04-2026
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الادعاء العسكري
الإسرائيلي
الخميس لائحة اتهام إلى جنديين فنيين في سلاح الجو، عملا ميكانيكيَّين لطائرات "إف 15" في قاعدة تل نوف، بارتكاب "جرائم أمنية لصالح استخبارات إيرانية".
وذكرت "تايمز أوف
إسرائيل
" أن أحد الجنديين اتُهم بمساعدة العدو وقت الحرب ونقل معلومات، فيما اتُهم الثاني بالتواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو.
وبحسب التحقيقات، حافظ الجنديان على اتصال مع عناصر إيرانية لعدة أشهر مقابل المال. وأظهرت اللائحة أن أحدهما سأل عن الراتب الشهري "المُرضي" وحدده بمبلغ 1300 دولار، قبل أن ينقل مواد تدريبية عن أنظمة الطائرات المقاتلة وصوراً من داخل
القاعدة
، بينها مخططات للمحرك وصور لبرج المراقبة والمدارج ومسيّرات في الخلفية.
وكشفت إذاعة الجيش أن المشغّلين الإيرانيين طلبوا من أحد الجنديين اغتيال قائد سلاح الجو اللواء
تومر
بار، فأجاب بأنه "سيدرس الأمر ويحاول". كما طُلب منهما جمع معلومات عن عناوين قادة إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
وسياسيون وضباط كبار، إضافة إلى مواقع بطاريات
القبة
الحديدية ومنازل طيارين.
وقبيل حرب حزيران 2025، طلب الإيرانيون من أحد الجنديين تأخير إقلاع طائرة مقاتلة مقابل مئات الدولارات لكنه رفض. كما رفض لاحقاً تنفيذ هجوم إطلاق نار، فانقطع الاتصال به، لكنه واصل محاولة التواصل دون جدوى.
وذكر بيان مشترك لـ"
الشاباك
" والجيش والشرطة أن الفنيين زعما انقطاع الاتصال بعد رفضهما مهام تتعلق بأسلحة إسرائيلية، لكنهما "لم يتوقفا عن محاولة إعادة التواصل بهدف تحقيق مكاسب مالية". (سكاي نيوز)
Advertisement
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم توجيه اتهامات لجنديين في سلاح الجو بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات حساسة عن طائرات إف-15
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم توجيه اتهامات لجنديين في سلاح الجو بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات حساسة عن طائرات إف-15
24/04/2026 10:36:44
24/04/2026 10:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: الكشف عن شبكة تجسس في سلاح الجو الإسرائيلي عملت لصالح إيران
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: الكشف عن شبكة تجسس في سلاح الجو الإسرائيلي عملت لصالح إيران
24/04/2026 10:36:44
24/04/2026 10:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لم يتبق لإيران أي قيادة والبحرية وسلاح الجو لم يعودا موجودين
Lebanon 24
ترامب: لم يتبق لإيران أي قيادة والبحرية وسلاح الجو لم يعودا موجودين
24/04/2026 10:36:44
24/04/2026 10:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعدم متهماً
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعدم متهماً
24/04/2026 10:36:44
24/04/2026 10:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لا أحد يعلم مَنْ يتولى زمام الأمور في إيران
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لا أحد يعلم مَنْ يتولى زمام الأمور في إيران
03:30 | 2026-04-24
24/04/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك بمجزرة التضامن في سوريا.. القبض على عنصر سابق في نظام الأسد (فيديو)
Lebanon 24
شارك بمجزرة التضامن في سوريا.. القبض على عنصر سابق في نظام الأسد (فيديو)
03:06 | 2026-04-24
24/04/2026 03:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل معلومات عن "أبو آلاء".. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار
Lebanon 24
مقابل معلومات عن "أبو آلاء".. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار
02:47 | 2026-04-24
24/04/2026 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
70 مليار دولار لأمن الحدود.. مجلس الشيوخ يتجاوز "فيتو" الديمقراطيين
Lebanon 24
70 مليار دولار لأمن الحدود.. مجلس الشيوخ يتجاوز "فيتو" الديمقراطيين
02:26 | 2026-04-24
24/04/2026 02:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
24/04/2026 02:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
13:13 | 2026-04-23
23/04/2026 01:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
15:17 | 2026-04-23
23/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
Lebanon 24
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
09:01 | 2026-04-23
23/04/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
Lebanon 24
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
10:01 | 2026-04-23
23/04/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
05:35 | 2026-04-23
23/04/2026 05:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
