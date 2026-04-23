في سلاح الجو الاسرائيلي.. جنديان متهمان بالتجسس لإيران وهذا ما طُلب منهما!

وجه الادعاء العسكري الخميس لائحة اتهام إلى جنديين فنيين في سلاح الجو، عملا ميكانيكيَّين لطائرات "إف 15" في قاعدة تل نوف، بارتكاب "جرائم أمنية لصالح استخبارات إيرانية".



وذكرت "تايمز أوف " أن أحد الجنديين اتُهم بمساعدة العدو وقت الحرب ونقل معلومات، فيما اتُهم الثاني بالتواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو.



وبحسب التحقيقات، حافظ الجنديان على اتصال مع عناصر إيرانية لعدة أشهر مقابل المال. وأظهرت اللائحة أن أحدهما سأل عن الراتب الشهري "المُرضي" وحدده بمبلغ 1300 دولار، قبل أن ينقل مواد تدريبية عن أنظمة الطائرات المقاتلة وصوراً من داخل ، بينها مخططات للمحرك وصور لبرج المراقبة والمدارج ومسيّرات في الخلفية.



وكشفت إذاعة الجيش أن المشغّلين الإيرانيين طلبوا من أحد الجنديين اغتيال قائد سلاح الجو اللواء بار، فأجاب بأنه "سيدرس الأمر ويحاول". كما طُلب منهما جمع معلومات عن عناوين قادة إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء وسياسيون وضباط كبار، إضافة إلى مواقع بطاريات الحديدية ومنازل طيارين.



وقبيل حرب حزيران 2025، طلب الإيرانيون من أحد الجنديين تأخير إقلاع طائرة مقاتلة مقابل مئات الدولارات لكنه رفض. كما رفض لاحقاً تنفيذ هجوم إطلاق نار، فانقطع الاتصال به، لكنه واصل محاولة التواصل دون جدوى.



وذكر بيان مشترك لـ" " والجيش والشرطة أن الفنيين زعما انقطاع الاتصال بعد رفضهما مهام تتعلق بأسلحة إسرائيلية، لكنهما "لم يتوقفا عن محاولة إعادة التواصل بهدف تحقيق مكاسب مالية". (سكاي نيوز)



