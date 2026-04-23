سباق الثروات يتسارع.. طفرة جديدة في عدد المليارديرات

توقعت صحيفة "الغارديان" أن يقفز عدد المليارديرات عالمياً إلى نحو أربعة آلاف خلال السنوات الخمس المقبلة، بفعل "تسارع هيكلي عميق" في تكوين الثروات.



وكشف تحليل لشركة "نايت فرانك" أن عدد المليارديرات يبلغ حالياً 3110، مرشحاً للارتفاع بنسبة 25% ليصل إلى 3915 مليارديراً. كما قفز عدد من يملكون 30 مليون دولار على الأقل من 162 ألفاً عام 2021 إلى أكثر من 713 ألفاً اليوم، بزيادة تجاوزت 300%.



وعزا ليام بيلي، رئيس الأبحاث في الشركة، هذا التسارع إلى الأرباح الضخمة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قائلاً: "لم تكن القدرة على توسيع نطاق الأعمال أكبر من أي وقت مضى".



وتأتي هذه الأرقام في وقت تتسع فيه فجوة عالمياً، حيث يسيطر أقل من 60 ألف شخص (0.001% من سكان الأرض) على ثلاثة أضعاف ثروات النصف الأفقر من البشرية. وبلغت الثروة الجماعية للمليارديرات 18.3 تريليون دولار، بحسب "أوكسفام".



ويتصدر قائمة الأثرياء بثروة 785.5 مليار دولار، يليه لاري بايج (272.5 ملياراً) وجيف بيزوس (259 ملياراً). أما فسجلت أكبر انخفاض في عدد مليارديراتها خلال 37 عاماً، متراجعة إلى 156 مليارديراً وسط موجة مغادرة بسبب إلغاء نظام "غير المقيمين" الضريبي.



وتستضيف أميركا الشمالية ثلث مليارديرات العالم، لكن التوقعات تشير إلى تفوق منطقة والمحيط الهادئ بحلول 2031 بنسبة 37.5% من الإجمالي العالمي. (العين)



Advertisement