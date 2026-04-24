عربي-دولي

معلومات مثيرة.. جندي شارك باعتقال مادورو وربح الملايين

Lebanon 24
24-04-2026 | 00:41
وجهت السلطات الفيدرالية الأميركية اتهامات لجندي في القوات الخاصة شارك في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدما استخدم معلومات سرية للمراهنة على الإطاحة به وتحقيق أرباح تجاوزت 409 آلاف دولار.

وأوضحت وزارة العدل أن الرقيب أول غانون كن فان دايك (38 عاماً) وضع 13 رهاناً على منصة "بوليماركت" بين أواخر كانون الأول ومطلع كانون الثاني، أنفق فيها نحو 33 ألف دولار على عقود ذات احتمالات ضئيلة. وبعد ساعات من آخر رهان، دخلت القوات الأميركية كاراكاس وألقت القبض على مادورو وزوجته.

وقال المدعي العام في مانهاتن جاي كلايتون إن المتهم "خان الثقة" بعد تلقيه إحاطة سرية عن العملية في الثامن من كانون الأول وتوقيعه اتفاقية عدم إفشاء. وحاول لاحقاً طمس آثاره بنقل الأرباح إلى حساب عملات مشفرة خارج البلاد وطلب حذف حسابه من المنصة.

وعند سؤال ترامب عن القضية، قال: "هذا يشبه بيت روز عندما كان يراهن على فريقه نفسه.. لو راهن ضد فريقه لكان ذلك غير مقبول". (العربية)
