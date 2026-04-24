معلومات مثيرة.. جندي شارك باعتقال مادورو وربح الملايين

وجهت السلطات الفيدرالية الأميركية اتهامات لجندي في شارك في عملية اعتقال ، بعدما استخدم معلومات سرية للمراهنة على الإطاحة به وتحقيق أرباح تجاوزت 409 آلاف دولار.



وأوضحت أن الرقيب أول غانون كن فان دايك (38 عاماً) وضع 13 رهاناً على منصة "بوليماركت" بين أواخر كانون الأول ومطلع كانون الثاني، أنفق فيها نحو 33 ألف دولار على عقود ذات احتمالات ضئيلة. وبعد ساعات من آخر رهان، دخلت القوات الأميركية كاراكاس وألقت القبض على وزوجته.



وقال في جاي كلايتون إن المتهم "خان الثقة" بعد تلقيه إحاطة سرية عن العملية في الثامن من كانون الأول وتوقيعه اتفاقية عدم إفشاء. وحاول لاحقاً طمس آثاره بنقل الأرباح إلى حساب عملات مشفرة خارج البلاد وطلب حذف حسابه من المنصة.



وعند سؤال عن القضية، قال: "هذا يشبه بيت روز عندما كان يراهن على فريقه نفسه.. لو راهن ضد فريقه لكان ذلك غير مقبول". (العربية)

Advertisement