تحقيق أميركي يلاحق مدارس نيويورك.. ومنظمة مؤيدة لفلسطين في الواجهة

فتحت الأميركي تحقيقاً مدنياً بحق إدارة التعليم في مدينة ، على خلفية اتهامات تتصل بمجموعة من المعلّمين المؤيدين للفلسطينيين، في خطوة جديدة ضمن مسار التصعيد الفيدرالي ضد ما تعتبره مظاهر معاداة للسامية داخل المؤسسات التعليمية.



ووفقاً لما أعلنته وزارة التعليم الأميركية، فقد بدأ مكتب الحقوق المدنية التابع لها تحقيقاً بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، لتحديد ما إذا كانت إدارة التعليم في نيويورك قد انتهكت القانون عبر التمييز ضد طلاب يهود أو السماح ببيئة تعليمية عدائية تجاههم.



وبحسب ما نقلته وكالة ، يرتبط التحقيق بمجموعة تُعرف باسم NYC Educators for Palestine، وهي مجموعة تضم معلّمين في المدارس العامة وتقول إنها تدافع عن الحقوق . وأشارت إلى أن موظفين في قطاع التعليم نظموا حلقات وندوات تناولت عناوين من بينها “ والصهيونية والمقاومة”.



في المقابل، قالت إدارة التعليم في مدينة نيويورك، وفقاً لـرويترز، إنها تراجع الإخطار الذي تلقته من وزارة التعليم الفيدرالية، مؤكدة أن المجموعة المذكورة في الإعلان الأميركي ليست مرتبطة رسمياً بمدارس نيويورك العامة.



وتقول المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، بحسب رويترز، إنها تضم معلّمين ملتزمين بالدفاع عن "التحرر الفلسطيني" داخل النظام التعليمي والمجتمع، فيما تؤكد في منشوراتها حقّ المعلّمين في حرية التعبير والحرية الأكاديمية عند تناول القضية الفلسطينية.



ويأتي التحقيق في سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ضد حركات ومجموعات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات والمدارس، إذ تتهم الإدارة هذه التحركات بتغذية معاداة السامية، بينما تقول منظمات حقوقية وبعض المجموعات اليهودية إن واشنطن تخلط بين انتقاد ومعاداة السامية، بما يثير مخاوف على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

