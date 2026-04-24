تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تحقيق أميركي يلاحق مدارس نيويورك.. ومنظمة مؤيدة لفلسطين في الواجهة

Lebanon 24
24-04-2026 | 00:57
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقاً مدنياً بحق إدارة التعليم في مدينة نيويورك، على خلفية اتهامات تتصل بمجموعة من المعلّمين المؤيدين للفلسطينيين، في خطوة جديدة ضمن مسار التصعيد الفيدرالي ضد ما تعتبره واشنطن مظاهر معاداة للسامية داخل المؤسسات التعليمية.

ووفقاً لما أعلنته وزارة التعليم الأميركية، فقد بدأ مكتب الحقوق المدنية التابع لها تحقيقاً بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، لتحديد ما إذا كانت إدارة التعليم في نيويورك قد انتهكت القانون عبر التمييز ضد طلاب يهود أو السماح ببيئة تعليمية عدائية تجاههم.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، يرتبط التحقيق بمجموعة تُعرف باسم NYC Educators for Palestine، وهي مجموعة تضم معلّمين في المدارس العامة وتقول إنها تدافع عن الحقوق الفلسطينية. وأشارت الإدارة الأميركية إلى أن موظفين في قطاع التعليم نظموا حلقات وندوات تناولت عناوين من بينها “فلسطين والصهيونية والمقاومة”.

في المقابل، قالت إدارة التعليم في مدينة نيويورك، وفقاً لـرويترز، إنها تراجع الإخطار الذي تلقته من وزارة التعليم الفيدرالية، مؤكدة أن المجموعة المذكورة في الإعلان الأميركي ليست مرتبطة رسمياً بمدارس نيويورك العامة.

وتقول المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، بحسب رويترز، إنها تضم معلّمين ملتزمين بالدفاع عن "التحرر الفلسطيني" داخل النظام التعليمي والمجتمع، فيما تؤكد في منشوراتها حقّ المعلّمين في حرية التعبير والحرية الأكاديمية عند تناول القضية الفلسطينية.

ويأتي التحقيق في سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد حركات ومجموعات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات والمدارس، إذ تتهم الإدارة هذه التحركات بتغذية معاداة السامية، بينما تقول منظمات حقوقية وبعض المجموعات اليهودية إن واشنطن تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، بما يثير مخاوف على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24