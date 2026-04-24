تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
بريد مسرب من البنتاغون: عقوبات على حلفاء الناتو "المترددين" في حرب إيران
24-04-2026
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت وكالة "
رويترز
" على تفاصيل رسالة إلكترونية داخلية تجري مناقشتها في أروقة
وزارة الدفاع
الأميركية، تتضمن سيناريوهات عقابية بحق دول في حلف الناتو لم تقدم، من وجهة نظر
واشنطن
، الدعم الكافي لعملياتها العسكرية ضد
إيران
.
وتشمل الخيارات المدرجة في الوثيقة، بحسب مسؤول أميركي تحدث للوكالة، تجميد عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة الدعم الأميركي التقليدي لسيادة
بريطانيا
على جزر فوكلاند، إلى جانب عرقلة وصول دول توصف بـ"صعبة المراس" إلى حقائب مؤثرة في هيكل الناتو.
وأرجع المسؤول، الذي طلب إخفاء هويته، مضمون المذكرة إلى إحباط متزايد داخل الإدارة مما تعتبره "رفضاً أو تردداً" من جانب عدد من العواصم الأوروبية في توفير تسهيلات العبور والتحليق والتموضع التي تعتبرها واشنطن "الحد الأدنى المطلق" داخل الحلف.
وكان الرئيس
دونالد ترامب
قد عبّر صراحة عن استيائه من تقاعس الحلفاء عن إرسال قطع بحرية للمساهمة في كسر إغلاق مضيق هرمز منذ انطلاق الحرب في الثامن والعشرين من شباط، ملوحاً باحتمال انسحاب بلاده من الناتو.
ووفقاً للمسؤول، تهدف الأوراق المطروحة إلى توجيه "إشارة قوية" للأوروبيين لتقليص ما تصفه إدارة
ترامب
بـ"شعور الاستحقاق" لديهم. وتشير المذكرة إلى أن تعليق عضوية إسبانيا تحديداً "يحمل دلالة رمزية كبيرة" حتى لو بقي تأثيره العسكري محدوداً، رغم غياب أي آلية معروفة لدى الحلف لتنفيذ إجراء مماثل.
أما فيما يخص جزر فوكلاند، فتتجه الأنظار إلى إمكانية تحول الموقف الأميركي حيال الأرخبيل الذي تديره لندن وتطالب به بوينس آيرس منذ حرب خاطفة عام 1982 أوقعت مئات القتلى قبل استسلام القوات الأرجنتينية. (الشرق)
Lebanon 24
24/04/2026 10:37:43
إقتصاد
عربي-دولي
دونالد ترامب
وزارة الدفاع
بريطانيا
الأوروبي
بات على
دونالد
واشنطن
رويترز
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24