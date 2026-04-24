بريد مسرب من البنتاغون: عقوبات على حلفاء الناتو "المترددين" في حرب إيران

حصلت وكالة " " على تفاصيل رسالة إلكترونية داخلية تجري مناقشتها في أروقة الأميركية، تتضمن سيناريوهات عقابية بحق دول في حلف الناتو لم تقدم، من وجهة نظر ، الدعم الكافي لعملياتها العسكرية ضد .



وتشمل الخيارات المدرجة في الوثيقة، بحسب مسؤول أميركي تحدث للوكالة، تجميد عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة الدعم الأميركي التقليدي لسيادة على جزر فوكلاند، إلى جانب عرقلة وصول دول توصف بـ"صعبة المراس" إلى حقائب مؤثرة في هيكل الناتو.



وأرجع المسؤول، الذي طلب إخفاء هويته، مضمون المذكرة إلى إحباط متزايد داخل الإدارة مما تعتبره "رفضاً أو تردداً" من جانب عدد من العواصم الأوروبية في توفير تسهيلات العبور والتحليق والتموضع التي تعتبرها واشنطن "الحد الأدنى المطلق" داخل الحلف.



وكان الرئيس قد عبّر صراحة عن استيائه من تقاعس الحلفاء عن إرسال قطع بحرية للمساهمة في كسر إغلاق مضيق هرمز منذ انطلاق الحرب في الثامن والعشرين من شباط، ملوحاً باحتمال انسحاب بلاده من الناتو.



ووفقاً للمسؤول، تهدف الأوراق المطروحة إلى توجيه "إشارة قوية" للأوروبيين لتقليص ما تصفه إدارة بـ"شعور الاستحقاق" لديهم. وتشير المذكرة إلى أن تعليق عضوية إسبانيا تحديداً "يحمل دلالة رمزية كبيرة" حتى لو بقي تأثيره العسكري محدوداً، رغم غياب أي آلية معروفة لدى الحلف لتنفيذ إجراء مماثل.



أما فيما يخص جزر فوكلاند، فتتجه الأنظار إلى إمكانية تحول الموقف الأميركي حيال الأرخبيل الذي تديره لندن وتطالب به بوينس آيرس منذ حرب خاطفة عام 1982 أوقعت مئات القتلى قبل استسلام القوات الأرجنتينية. (الشرق)



Advertisement