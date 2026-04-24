بشكل لاذع.. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يرد على ترامب

انتقد رئيس السلطة القضائية ، غلام حسين محسني إيجئي الرئيس الأميركي ، بشكل لاذع.



وكتب في منشور على إكس مساء أمس الخميس أن على أن "يدرك أن مصطلحي المتشدد والمعتدل تسميتان مُختلقتان ولا أساس لهما، بل شائعتان في الخطاب السياسي ."



وأضاف أن "جميع الشرائح والتيارات، في تحافظ نهاية المطاف، على تماسكها ووحدتها والتزامها بتوجيهات قائد الثورة الموقّر"، وفق تعبيره.



أتى ذلك، بعدما نفى كل من رئيس محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان حصول تصدع في الحكم.



وكتب قاليباف في منشور على حسابه في إكس:" في إيران، لا يوجد متطرفون أو معتدلون، بل نحن جميعاً إيرانيون، وفي وحدة حديدية بين الشعب والدولة، وبطاعة كاملة للمرشد الأعلى، سنجعل المعتدي يندم على أفعاله."



وكرر الرئيس الإيراني الكلمات عينها حرفياً، ناشراً على حسابه في إكس التغريدة نفسها.



بدوره، أكد عباس عراقجي أن "ساحة المعركة والدبلوماسية جبهتان منسقتان بالكامل في الحرب نفسها". وشدد في منشور على إكس على أن "الإيرانيين جميعاً موحَّدون، أكثر من أي وقت مضى".







