70 مليار دولار لأمن الحدود.. مجلس الشيوخ يتجاوز "فيتو" الديمقراطيين

أقرّ المشرعون الأميركيون حزمة تمويل ضخمة لأجهزة الهجرة والجمارك وحرس الحدود، في خطوة تأتي بعد أشهر من أزمة مالية عطلت عمل تلك الوكالات. وصوّت ليلاً على تخصيص 70 مليار دولار لتغطية السنوات الثلاث ، متجاوزاً بذلك مساعي التعطيل من المعسكر .



واستند الجمهوريون، أصحاب الغالبية، إلى أداة مسطرية لتجاوز أسلوب المماطلة المعروف بـ"فيليبوستر" والذي كثيراً ما يلجأ إليه طرف الأقلية لإجهاض مشاريع القوانين عبر إطالة أمد المناقشات لأشهر.



وحصد النص تأييد 50 سيناتوراً جمهورياً، بينما وقف ضده 46 ديمقراطياً واثنان من الحزب نفسه، ليُحال الملف الآن إلى مجلس النواب حيث تنتظره عقبة جديدة.



وتعاني الداخلي من شلل جزئي في أنشطتها منذ من شباط جراء نفاد التمويل. ويتمسك بموقفهم الرافض لضخ هذه المبالغ على خلفية أحداث مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، حيث أودت عملية لمكافحة الهجرة غير النظامية بحياة مواطنَين أميركيَين، مما يدفعهم للإصرار على تقليص موازنة الوكالات المعنية وتعديل بروتوكولات عملها. (العربية)



