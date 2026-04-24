|
عربي-دولي

مقابل معلومات عن "أبو آلاء".. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار

Lebanon 24
24-04-2026 | 02:47
مقابل معلومات عن أبو آلاء.. أميركا ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار
أصدر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية إخطارا يفيد بأنه يسعى للقبض على زعيم كتائب سيد الشهداء، المعروف بلقب "أبو آلاء الولائي". 

كما ذكر في بيان نشر على إكس اليوم الجمعة، أن هاشم فنيان رحيم السراجي يقود الجماعة التي "قتل أعضاؤها مدنيين عراقيين وهاجموا منشآت دبلوماسية أميركية في العراق".

إلى ذلك، أشار إلى أن كتائب سيد الشهداء هاجمت قواعد عسكرية وأفرادا أميركيين في العراق وسوريا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أيضاً رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي، زعيم "كتائب حزب الله" في العراق، في إطار جهودها لتعقبه والحد من نشاطاته، وذلك بالتزامن مع نشر صورة له للمرة الأولى ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة". كما لفتت إلى تورط "كتائب حزب الله" في اختطاف مواطنين أميركيين وقتل مدنيين عراقيين، معتبرة أن الحميداوي لعب دورا محوريا في التخطيط لهذه الهجمات منذ عام 2007.
 
كما عرضت الوزارة مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات تتعلق بهجمات تستهدف منشآتها الدبلوماسية في العراق.
 
مواضيع ذات صلة
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "حزب الله - العراقي"
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نعلن تقديم مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن الهجمات على منشآتنا الدبلوماسية في العراق
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار للوصول للمرشد الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-04-24
Lebanon24
06:11 | 2026-04-24
Lebanon24
05:46 | 2026-04-24
Lebanon24
05:32 | 2026-04-24
Lebanon24
05:30 | 2026-04-24
Lebanon24
05:25 | 2026-04-24
