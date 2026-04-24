في حال استهداف آبار النفط.. تهديد جديد من إيران

هدد نائب بأن بلاده لن تلتزم بمبدأ " " التقليدي إذا ما طُالت منشآتها النفطية، بل ستتجاوزه إلى رد أقسى يستهدف حقول في الدول التي تنطلق منها الهجمات ضدها.



ونقلت وكالة "مهر" عن سقاب أصفهاني، المسؤول عن ترشيد وإدارة الطاقة، قوله: "إذا تعرض أي من النفطية للقصف، سيتم استهداف إحدى المراحل النفطية للدول التي انطلق الهجوم من أراضيها". وأشار إلى أن كانت قد اعتمدت في البداية "استراتيجية بالعين"، لكنها سترفع سقف الرد إلى "العين بالرأس" في حال ارتكاب "العدو خطأً جديداً".



وشدد المسؤول على جاهزية قطاعي الطاقة والكهرباء، داعياً المواطنين إلى "عدم القلق بشأن استمرارية الخدمات" وعدم الانخداع بالشائعات. واختتم بقوله: "لا نخشى تصريحات التهديدية وسنتخذ الرد اللازم".



Advertisement