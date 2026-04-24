عربي-دولي
في حال استهداف آبار النفط.. تهديد جديد من إيران
Lebanon 24
24-04-2026
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدد نائب
الرئيس الإيراني
بأن بلاده لن تلتزم بمبدأ "
العين بالعين
" التقليدي إذا ما طُالت منشآتها النفطية، بل ستتجاوزه إلى رد أقسى يستهدف حقول
النفط
في الدول التي تنطلق منها الهجمات ضدها.
ونقلت وكالة "مهر" عن
إسماعيل
سقاب أصفهاني، المسؤول عن ترشيد وإدارة الطاقة، قوله: "إذا تعرض أي من
آبارنا
النفطية للقصف، سيتم استهداف إحدى المراحل النفطية للدول التي انطلق الهجوم من أراضيها". وأشار إلى أن
طهران
كانت قد اعتمدت في البداية "استراتيجية
العين
بالعين"، لكنها سترفع سقف الرد إلى "العين بالرأس" في حال ارتكاب "العدو خطأً جديداً".
وشدد المسؤول
الإيراني
على جاهزية قطاعي الطاقة والكهرباء، داعياً المواطنين إلى "عدم القلق بشأن استمرارية الخدمات" وعدم الانخداع بالشائعات. واختتم بقوله: "لا نخشى تصريحات
ترامب
التهديدية وسنتخذ الرد اللازم".
