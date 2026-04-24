تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

عربي-دولي

"واقع مرعب".. ماذا قال جنرال إسرائيلي عن "حزب الله" وغزة؟

24-04-2026 | 12:00
واقع مرعب.. ماذا قال جنرال إسرائيلي عن حزب الله وغزة؟
واقع مرعب.. ماذا قال جنرال إسرائيلي عن حزب الله وغزة؟ photos 0
أطلق جنرال إسرائيليّ سابق تحذيراً من "واقع مرعب"، على حد تعبيره، يحدثُ مباشرة أمام الجميع، وتستفيد منه منظمات عدة مثل "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال يسرائيل زيف، رئيس "شعبة العمليات" العسكرية سابقاً، في مقابلة مع إذاعة (103fm) الإسرائيلية إنَّ "المنظمات في المنطقة تستفيد من الوضع الأمني الهش في ظل غياب أي اتفاق أو نظام ملزم".

وذكر زيف أن "حزب الله لم يعُد يقاتل من أجل الانتقام لمقتل المرشد الراحل علي خامنئي أو الدفاع عن إيران، بل من أجل بقائه، وهذا هو حالياً السيناريو المتعلق بمستقبله داخل لبنان". 

وخلال مقابلة عبر إذاعة "103fm" ونقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يقولُ زيف إنَّ "حزب الله حاول التمسك بسردية أنه المدافع عن لبنان، والقول إنه هو الوحيد الذي يحارب إسرائيل"، موضحاً أنّ "الشعب اللبناني سئم هذه الرواية، فحزب الله هو من أشعل فتيل الحرب مع إيران وهو من جرهم إليها".

وأكمل الجنرال السابق: "هنا يتعين على إسرائيل أن تسلك المسار الصحيح، لأن التهديد يبقى تهديداً، ويجب التصدي له، وحماية سكان الشمال".

وتساءل زيف: "نحن الآن على مفترق طرق، فهل ستتعاون إسرائيل مع الحكومة اللبنانية لاستغلال مأزق حزب الله، وتقليص نفوذه، وربما حتى القضاء على وجوده ومكانته في لبنان؟".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان بشأن اتفاقية الوضع الدائم، قال: "على إسرائيل اتخاذ قرار شجاع، لأن استمرار المناقشات على مستوى السفراء في الولايات المتحدة مضيعة للوقت".

وطرح سؤالاً مفاده: "لماذا تُجرى هذه المفاوضات على هذا المستوى المتدني؟"، متابعاً: "هناك غياباً فادحاً للمسؤولية، وفي الوقت نفسه ندفع الثمن ولا نفعل ما هو مطلوب، وهو إنهاء العلاقات الدبلوماسية". 

وكان الرئيس الأميركي أعلن، الجمعة، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لمدة 3 أشهر، معرباً عن أمله باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس اللبناني قريباً في واشنطن.

وكان ترامب شدّد في تصريح أدلى به، عقب إعلانه عن تمديد الهدنة بين البلدين، على وجود "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، هذا العام.

من جهة أخرى، أثار زيف، في إشارته إلى قطاع غزة، مخاوف جدية بشأن ما يحدث هذه الأيام هناك، محذراً من أن حركة "حماس" تستغل انشغال العالم بأمور أخرى.

ورأى اللواء احتياط أن "حماس تستمع بتوجه الأنظار نحو إيران ولبنان، وتستعيد قوتها، والمفترض تفكيكها هذا الشهر، لكن يبدو أن الأميركيين لا يكترثون كثيراً".

من ناحيتها، علقت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على تصريحات زيف بقولها إن تحليله للوضع المُقلق يشير إلى أن "حماس" تُعزز قوتها بشكلٍ لا لبس فيه، ولا خطط لديها لحل نفسها أو التفريط في نفوذها. 

وختمت الصحيفة بالقول إن "ذلك يحدث في حين تُفضل إسرائيل غض الطرف والتمسك بالحدود الأمنية. والسؤال هو: هل هذه الحكومة في وضع يسمح لها باتخاذ قرارات سياسية؟". (إرم نيوز)

Advertisement
