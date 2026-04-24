اتصالات إيرانية–باكستانية لبحث وقف اطلاق النار مع واشنطن

قالت ، الجمعة، إن الوزير عباس عراقجي، أجرى اتصالات مع مسؤولين باكستانيين لبحث وقف إطلاق النار مع .



وذكرت الوزارة في بيان على "تلغرام"، أن "عراقجي أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لبحث التطورات الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد شدد، الخميس، على أن "لديه كل الوقت" في حرب التي تشهد، منذ أسبوعين، وقفاً لإطلاق النار بين طهران، يبدو بغاية الهشاشة.



وجاء في منشور لترامب: "لديّ كل الوقت في العالم، لكن ليس لديها ذلك، الوقت آخذ بالنفاد"، مضيفاً أن الجيش قد دُمِّر، وأن "قادته لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، والأمور ستزداد سوءا" بالنسبة لإيران.



واندلع النزاع، في 28 شباط، إثر هجوم إسرائيلي–أمريكي على طهران، أسفر مع اتّساع رقعته إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان.





وتكثّفت المساعي الدبلوماسية لوضع حدّ له، غير أنّ المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين والتي كان من المقرر أن تُستأنف، مطلع الأسبوع، في إسلام آباد بعد جولة أولى عُقدت في 11 نيسان، ما زالت معلّقة.



