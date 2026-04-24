تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اتصالات إيرانية–باكستانية لبحث وقف اطلاق النار مع واشنطن

Lebanon 24
24-04-2026 | 05:15
A-
A+

اتصالات إيرانية–باكستانية لبحث وقف اطلاق النار مع واشنطن
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الوزير عباس عراقجي، أجرى اتصالات مع مسؤولين باكستانيين لبحث وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان على "تلغرام"، أن "عراقجي أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لبحث التطورات الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب شدد، الخميس، على أن "لديه كل الوقت" في حرب الشرق الأوسط التي تشهد، منذ أسبوعين، وقفاً لإطلاق النار بين واشنطن طهران، يبدو بغاية الهشاشة.

وجاء في منشور لترامب: "لديّ كل الوقت في العالم، لكن إيران ليس لديها ذلك، الوقت آخذ بالنفاد"، مضيفاً أن الجيش الإيراني قد دُمِّر، وأن "قادته لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، والأمور ستزداد سوءا" بالنسبة لإيران.

واندلع النزاع، في 28 شباط، إثر هجوم إسرائيلي–أمريكي على طهران، أسفر مع اتّساع رقعته إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان. 


وتكثّفت المساعي الدبلوماسية لوضع حدّ له، غير أنّ المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين والتي كان من المقرر أن تُستأنف، مطلع الأسبوع، في إسلام آباد بعد جولة أولى عُقدت في 11  نيسان، ما زالت معلّقة.
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24