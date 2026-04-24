تجاوزت الـ5 درجات.. "هزة أرضية" قوية في دولة عربية

قال الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن ‌محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية بقوة 5.77 درجة اليوم الجمعة على بعد ⁠412 كيلومتراً شمالي المطلة على .



وذكر المعهد أنّ الهزة سُجلت الساعة 05:18 صباحا بالتوقيت المحلي (0218 بتوقيت غرينتش) ووقعت على عمق 26.85 كيلومتر.



كذلك، قال المعهد إنه تلقى "ما يفيد بالشعور الخفيف بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".