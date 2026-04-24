تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
تفاصيل "خطة إسرائيلية لقلب النظام في إيران".. صحيفة تكشفها
Lebanon 24
24-04-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً كشفت فيه تفاصيل خطة وضعها الموساد
الإسرائيلي
وتهدفُ لإسقاط النظام
الإيراني
.
التقرير يقول إنه "كان من المفترض تنفيذ الخطة خلال الحرب السابقة عام 2025، لكنها توقفت في مراحلها الحاسمة"، مشيرة إلى أنّ "تلك الخطة شكلت محوراً رئيسياً في العروض التي قدّمها رئيس الموساد لمسؤولين أميركيين في
واشنطن
خلال كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات داخل
إيران
وتهديد
دونالد ترامب
بأن المساعدة في الطريق".
وتتكوّن الخطة من عدة مراحل، تبدأ باغتيال المرشد الإيراني وعدد من القيادات في الضربة الأولى، وهو ما تقول الصحيفة إنه "حدث بالفعل". أما المرحلة الثانية، فكان يفترض أن تبدأ بعد مرور 100 ساعة على المرحلة الأولى، وترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية:
- العنصر الأول يقوم على تنفيذ عملية اجتياح بري عبر المعارضة
الإيرانية
الكردية من الحدود العراقية، على أن تنضم إليها قوات كردية إيرانية محلية، وتتقدم نحو طهران، في سيناريو قالت الصحيفة إنه مستوحى من تجربة "ردع العدوان" في
سوريا
.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الاستخبارات الإيرانية كشفت تفاصيل الخطة، وأبلغت بها الاستخبارات التركية، مشيرة إلى أن الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان تواصل مع نظيره الأميركي دونالد ترمب وأقنعه بعدم تنفيذها.
- العنصر الثاني من المرحلة كان يقوم على خروج الإيرانيين إلى الشوارع استجابة لدعوة من ترمب، مدعومة بحملات دعائية عملت عليها
إسرائيل
.
- العنصر الثالث تمثل في تشكيل قيادة جديدة تتولى إدارة البلاد بعد إسقاط النظام.
وتنسب الصحيفة دوراً محورياً للرئيس التركي في إفشال الخطة، إلى جانب معارضة أميركية داخلية قوية، من بينها مواقف لوزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.
وأضاف التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أوامر بوقف عملية الاجتياح البري للمعارضة الكردية قبل ساعات من انطلاقها، رغم أن الغارات الجوية كانت قد بدأت بتهيئة الطريق للعملية داخل إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن النفوذ الإسرائيلي داخل دوائر صنع القرار في واشنطن تراجع بشكل ملحوظ بعد هذه التطورات.
ورغم قرار وقف العملية، واصل سلاح الجو الإسرائيلي استهداف مقرات "الباسيج"، ما أدى إلى خلافات داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن أولويات الضربات في إيران.
وكان من المُفترض أن تبدأ العملية في اليوم الرابع، لكنها لم تنطلق، لتبدأ بعدها تحولات داخل القيادة الإسرائيلية، حيث مال بنيامين نتنياهو إلى تبنّي رواية الجيش أكثر من تقييمات الموساد.
(التلفزيون العربي)
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
واشنطن
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24